Google TV : le prochain boîtier de Google pourrait détecter votre présence et fonctionner sans télécommande

Google prépare une nouvelle génération de son boîtier Google TV Streamer. Selon des informations apparues le 9 octobre 2026, l’appareil pourrait intégrer des microphones pour les commandes vocales sans télécommande, un système de détection de présence et un processeur plus puissant. Des nouveautés qui permettraient de transformer un simple boîtier de streaming en véritable équipement connecté pour le salon.

Google TV pourrait réagir automatiquement à votre présence

C’est l’une des nouveautés les plus intéressantes de ce futur modèle. Le boîtier disposerait d’un capteur capable de détecter la présence d’une personne dans la pièce.

Lorsqu’un utilisateur entrerait dans le salon, le téléviseur pourrait automatiquement afficher un économiseur d’écran Google Photos. En s’approchant davantage, des informations comme la météo ou l’heure pourraient apparaître.

Une technologie de ce type existe déjà sur certains téléviseurs TCL équipés de Google TV. Son intégration dans un boîtier externe permettrait d’en profiter sans nécessairement remplacer son téléviseur.

Plus besoin de télécommande pour parler à Google

Le futur Google TV Streamer intégrerait également plusieurs microphones directement dans son boîtier.

Il deviendrait ainsi possible d’utiliser les commandes vocales « Hey Google » sans devoir prendre la télécommande en main. L’utilisateur pourrait demander le lancement d’une série, rechercher une vidéo YouTube ou piloter certains équipements connectés compatibles.

Cette évolution accompagnerait l’intégration progressive de Gemini dans l’univers Google TV. Google a d’ailleurs commencé à déployer son intelligence artificielle sur des équipements plus anciens, comme nous l’expliquions dans notre article consacré à l’arrivée de Gemini sur l’ancien Chromecast 4K.

Un processeur plus rapide et une nouvelle télécommande

D’après les informations recueillies par 9to5Google auprès d’une source proche du projet, Google prévoirait également plusieurs améliorations matérielles.

Le nouveau boîtier conserverait une forme proche du modèle actuel, mais avec un format légèrement plus étroit. Il profiterait surtout d’un processeur plus puissant et d’une capacité de stockage supérieure aux 32 Go actuels.

La télécommande évoluerait également avec deux nouveaux boutons de raccourci, en complément de ceux consacrés à YouTube et Netflix. Le bouton permettant de faire sonner une télécommande égarée serait conservé sur le boîtier.

Cette montée en puissance pourrait renforcer la concurrence avec les autres solutions de streaming, notamment la Xiaomi TV Box S de troisième génération, qui mise déjà sur la lecture 4K et une connectivité modernisée.

Pour le moment, Google n’a confirmé ni la date de lancement ni le tarif de ce nouveau Google TV Streamer.

Aux États-Unis, le modèle actuel a vu son prix passer de 99,99 à 149,99 dollars en août 2026. Cette augmentation pourrait donner une indication du positionnement haut de gamme envisagé par Google, sans permettre de prédire le prix du futur appareil en France.

Avec des microphones intégrés, la détection de présence et des performances améliorées, le prochain Google TV Streamer pourrait devenir bien plus qu’un simple accessoire pour regarder Netflix ou YouTube. Il reste désormais à découvrir si Google concrétisera toutes ces nouveautés et à quel prix.