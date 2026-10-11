GTA 6 sur Nintendo Switch 2 : Nintendo répond enfin, mais les joueurs risquent d’être déçus

GTA 6 pourrait-il un jour sortir sur Nintendo Switch 2 ? À quelques semaines du lancement du jeu de Rockstar, Nintendo vient enfin de répondre à cette question. Interrogée sur une éventuelle adaptation, la présidente de Nintendo of America, Devon Pritchard, n’a pas fermé la porte. Mais elle a clairement indiqué que la décision appartenait à Rockstar Games et Take-Two, sans annoncer le moindre projet pour sa console.

Nintendo renvoie la décision à Rockstar Games

Dans un entretien accordé à Variety le 9 octobre 2026, Devon Pritchard a été directement interrogée sur l’arrivée éventuelle de GTA 6 sur Switch 2.

Sa réponse est restée particulièrement prudente : « C’est une question à discuter avec Take-Two et Rockstar, mais je n’ai rien à annoncer de mon côté pour le moment. »

Nintendo ne confirme donc aucun développement, mais n’écarte pas non plus cette possibilité.

Pour les joueurs, la situation reste inchangée : GTA 6 sortira le 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series X|S. Aucune version Nintendo Switch 2 ou PC n’a été officiellement annoncée.

La puissance de la Switch 2 pourrait poser problème

Adapter GTA 6 à la console hybride de Nintendo représenterait un défi technique important.

Le jeu de Rockstar propose un monde ouvert particulièrement dense, avec de nombreux personnages, une circulation dynamique et des environnements détaillés.

La Switch 2 dispose de technologies modernes, notamment le DLSS de NVIDIA, qui pourrait faciliter l’adaptation du jeu en réduisant la charge graphique.

Mais le processeur, la mémoire et les performances en mode portable imposeraient probablement des compromis.

Un ancien développeur de Rockstar s’est récemment montré sceptique sur l’intérêt d’une telle adaptation. Nous avions détaillé ses arguments dans notre article expliquant pourquoi GTA 6 pourrait ne jamais arriver sur Switch 2.

Les précédentes rumeurs n’ont toujours pas été confirmées

L’hypothèse d’une version Switch 2 circule depuis plusieurs mois.

En septembre, des documents commerciaux attribués à Cdiscount avaient notamment fait apparaître GTA 6 parmi les jeux potentiellement destinés à la console de Nintendo.

Cette découverte avait alimenté les spéculations autour d’une éventuelle annonce lors d’un Nintendo Direct.

Nous avions alors évoqué cette piste dans notre article sur GTA 6 et sa possible sortie sur Nintendo Switch 2.

Mais aucune de ces informations n’a été validée par Rockstar, Take-Two ou Nintendo.

La nouvelle déclaration de Devon Pritchard ne constitue donc pas une confirmation indirecte.

Une sortie après novembre 2026 reste possible

Rockstar a déjà commercialisé plusieurs de ses jeux sur les consoles Nintendo, notamment Red Dead Redemption et GTA: The Trilogy – The Definitive Edition.

Take-Two soutient également la Switch 2 avec d’autres licences, ce qui montre que l’éditeur n’exclut pas cette plateforme de sa stratégie.

Une adaptation ultérieure de GTA 6 reste donc envisageable, mais son existence demeure inconnue.

Pour le lancement du 19 novembre, seuls les joueurs PS5 et Xbox Series X|S pourront officiellement profiter de GTA 6. Les propriétaires d’une Switch 2 devront attendre une éventuelle annonce de Rockstar avant d’espérer explorer Vice City sur leur console.