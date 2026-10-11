Galaxy S27 Ultra : Samsung préparerait trois gros changements pour corriger les défauts de ses écrans

Samsung pourrait revoir en profondeur l’écran de son futur Galaxy S27 Ultra. D’après plusieurs fuites récentes, le constructeur travaillerait sur trois améliorations importantes : une technologie réduisant le scintillement, une nouvelle dalle OLED M16 et un écran anti-regard plus performant. Des changements qui pourraient notamment corriger certaines limites observées sur le Galaxy S26 Ultra.

Samsung voudrait enfin réduire la fatigue visuelle avec le DC Dimming

C’est probablement la nouveauté la plus intéressante pour les utilisateurs sensibles aux écrans OLED. Selon de récentes indiscrétions, les Galaxy S27 Ultra et Galaxy S27 Pro pourraient prendre en charge le DC Dimming, une technologie de réglage de la luminosité encore peu utilisée sur les smartphones haut de gamme de Samsung.

Jusqu’à présent, le constructeur privilégie la modulation de largeur d’impulsion, appelée PWM. Cette méthode consiste à faire varier très rapidement l’émission lumineuse des pixels pour donner l’impression d’une luminosité plus faible. Si ces variations sont généralement imperceptibles, certaines personnes peuvent ressentir une gêne visuelle, particulièrement lorsque la luminosité est réduite.

Le DC Dimming fonctionne différemment : il ajuste directement le courant électrique alimentant les pixels, ce qui permet de limiter certaines variations lumineuses liées au PWM. Pour les personnes sensibles au scintillement, cette évolution pourrait améliorer le confort lors d’une utilisation prolongée, notamment le soir.

Cette technologie n’est pas totalement nouvelle chez Samsung, puisque le constructeur a déjà expérimenté différentes méthodes de gestion de la luminosité sur certains modèles. Son adoption sur un Galaxy Ultra constituerait néanmoins un changement important.

Il faudra toutefois connaître les conditions exactes de son fonctionnement, car le DC Dimming peut également entraîner des compromis dans la restitution des couleurs lorsque la luminosité devient particulièrement faible.

Une nouvelle dalle OLED M16 pour gagner en luminosité et en autonomie

Le deuxième changement concernerait directement la technologie du panneau d’affichage. Samsung Display préparerait une dalle OLED M16 destinée aux Galaxy S27 Ultra et Galaxy S27 Pro, tandis que les Galaxy S27 et S27+ utiliseraient une technologie M14+.

Cette nouvelle génération de matériaux OLED pourrait apporter plusieurs améliorations, notamment une meilleure efficacité énergétique, une luminosité potentiellement plus élevée et une reproduction des couleurs optimisée.

L’intérêt ne se limite donc pas à la qualité des images. Une dalle plus efficace pourrait également réduire la consommation électrique de l’écran, l’un des composants les plus énergivores d’un smartphone. À luminosité comparable, ce gain pourrait contribuer à améliorer l’autonomie du Galaxy S27 Ultra.

Il faudra toutefois attendre des mesures concrètes pour déterminer l’ampleur de cette progression. Le passage à une nouvelle génération OLED ne garantit pas automatiquement une augmentation spectaculaire de l’autonomie, puisque d’autres éléments, notamment le processeur et les optimisations logicielles, jouent également un rôle essentiel.

Cette différenciation pourrait aussi renforcer l’écart entre les différents modèles de la gamme Galaxy S27. Samsung réserverait ainsi ses technologies d’affichage les plus avancées aux versions Pro et Ultra, tandis que les modèles classiques bénéficieraient d’améliorations plus modestes.

Privacy Display : Samsung voudrait corriger les défauts du Galaxy S26 Ultra

La troisième amélioration concerne une fonction déjà présente sur le Galaxy S26 Ultra : le Privacy Display. Ce système intégré directement à l’écran OLED permet de réduire la visibilité du contenu lorsqu’une personne regarde le smartphone depuis un angle latéral.

Une technologie particulièrement pratique dans les transports en commun ou les lieux publics, mais qui présente certains compromis. Plusieurs utilisateurs ont notamment signalé une perte de netteté et une dégradation de la qualité d’affichage lorsque le filtre anti-regard est activé.

Samsung chercherait à atténuer ces limitations sur le Galaxy S27 Ultra. Les modifications envisagées viseraient à préserver davantage la précision de l’image et la fidélité des couleurs, même lorsque la protection de confidentialité fonctionne.

Une autre évolution pourrait rendre cette fonction beaucoup plus flexible. Le constructeur envisagerait notamment de permettre au Privacy Display de protéger uniquement une application lorsque deux fenêtres sont affichées simultanément.

L’utilisateur pourrait ainsi masquer sa messagerie ou son application bancaire tout en conservant une seconde application parfaitement visible. Une amélioration qui rendrait cette fonctionnalité nettement plus intéressante au quotidien, notamment pour les adeptes du multitâche.

Le constructeur devrait également chercher à réduire les effets indésirables de cette technologie lorsque la protection est désactivée. L’objectif serait de conserver une qualité d’affichage aussi proche que possible de celle d’un écran OLED traditionnel.

Le Galaxy S27 Ultra pourrait surtout miser sur le confort d’utilisation

Avec ces trois changements, Samsung semble vouloir faire évoluer sa stratégie. Plutôt que de se concentrer uniquement sur la luminosité maximale ou la résolution, le constructeur pourrait privilégier le confort visuel, l’efficacité énergétique et la confidentialité.

Le Galaxy S27 Ultra pourrait ainsi apporter des améliorations perceptibles dans plusieurs situations courantes : lecture prolongée, utilisation nocturne, consultation de contenus en extérieur ou protection des informations personnelles.

Ces éléments restent néanmoins au stade des fuites. Samsung n’a officiellement confirmé ni la présence du DC Dimming, ni l’utilisation de la dalle OLED M16, ni les modifications attendues pour le Privacy Display.

La présentation de la gamme Galaxy S27 est attendue en 2027. D’ici là, ces premières informations suggèrent que l’écran pourrait devenir l’un des principaux arguments du Galaxy S27 Ultra, avec des changements potentiellement plus utiles au quotidien qu’une simple augmentation de luminosité.