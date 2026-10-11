PS6 : Sony préparerait une DualSense 2 avec batterie remplaçable et écran tactile couleur

La future PlayStation 6 pourrait s’accompagner d’une manette très différente de la DualSense actuelle. Selon de nouvelles informations apparues le 10 octobre 2026, Sony envisagerait une batterie facilement remplaçable par les joueurs, mais aussi un véritable écran tactile couleur à la place du pavé tactile traditionnel. Deux changements majeurs qui pourraient améliorer la durée de vie de la manette et transformer certaines interactions avec les jeux.

Une batterie que les joueurs pourraient remplacer eux-mêmes

Depuis la sortie de la PS5, l’autonomie de la DualSense reste un sujet sensible. Sa batterie lithium-ion intégrée finit naturellement par perdre de sa capacité après plusieurs années d’utilisation, et son remplacement nécessite de démonter la manette.

Sony pourrait revoir cette conception avec la DualSense 2 destinée à la PS6.

La future manette adopterait un système permettant d’accéder plus facilement à sa batterie, notamment grâce à des vis classiques ou des fixations mécaniques. L’objectif serait de remplacer un accumulateur usé sans devoir recourir à des outils spécialisés ni à des opérations de démontage complexes.

Cette possibilité avait déjà été évoquée pour une autre manette Sony. En août dernier, nous rapportions qu’une nouvelle DualSense Edge pourrait arriver en 2027 avec une batterie plus facile à remplacer.

Pour les joueurs, cette évolution présenterait un avantage évident : conserver leur manette plusieurs années supplémentaires, même lorsque sa batterie ne tient plus suffisamment longtemps.

Il ne s’agirait cependant pas nécessairement d’une batterie amovible comme les piles d’une manette Xbox. Un démontage simple avec un tournevis pourrait suffire.

Une réglementation européenne pourrait pousser Sony à modifier sa manette

Cette évolution ne serait pas uniquement motivée par les attentes des utilisateurs.

Le 18 février 2027, de nouvelles exigences européennes concernant le remplacement des batteries portables doivent entrer en application.

L’article 11 du règlement européen 2023/1542 prévoit notamment que les batteries intégrées aux produits concernés puissent être retirées et remplacées par l’utilisateur avec des outils disponibles dans le commerce, sous réserve des exceptions prévues par le texte.

La réglementation encadre également la disponibilité des batteries de remplacement. Pour les produits concernés, celles-ci doivent rester proposées comme pièces détachées pendant au moins cinq ans après la commercialisation du dernier exemplaire du modèle.

Sony pourrait donc profiter du développement de la PS6 pour anticiper ces exigences et concevoir une manette plus facilement réparable.

Une batterie remplaçable permettrait également de limiter les déchets électroniques, puisqu’une manette fonctionnelle ne devrait plus être remplacée uniquement à cause d’un accumulateur dégradé.

Pour le moment, Sony n’a toutefois confirmé aucune modification officielle de la batterie de la DualSense 2.

Un écran tactile couleur pourrait remplacer le pavé tactile actuel

L’autre changement évoqué concerne directement les commandes.

La DualSense actuelle possède un pavé tactile central, utilisé dans certains jeux pour accéder à des menus ou réaliser des gestes particuliers. Sur la prochaine génération, Sony pourrait le remplacer par un écran tactile couleur intégré au centre de la manette.

Cet affichage pourrait présenter différentes informations sans obliger le joueur à ouvrir systématiquement un menu sur son téléviseur.

Dans un jeu d’aventure, il serait par exemple possible de consulter une carte ou son inventaire. Dans un jeu de rôle, l’écran pourrait afficher certaines statistiques du personnage. Les notifications système et les commandes contextuelles constitueraient également des usages envisageables.

Il s’agit cependant de possibilités techniques, et non de fonctions annoncées par Sony.

Les premières rumeurs autour de cette nouvelle manette évoquaient déjà plusieurs modifications importantes. Comme nous l’expliquions dans notre article PlayStation 6 : la DualSense 2 commence à se dévoiler, Sony pourrait également proposer des palettes arrière programmables, des sticks plus résistants et un retour haptique amélioré.

L’ajout d’un écran représenterait néanmoins un changement bien plus visible.

L’autonomie pourrait devenir le principal défi de Sony

Si la batterie remplaçable constitue une amélioration intéressante, l’arrivée d’un écran couleur pourrait avoir une conséquence moins appréciable : une consommation électrique supplémentaire.

La DualSense utilise déjà plusieurs technologies qui sollicitent sa batterie, notamment les gâchettes adaptatives, le retour haptique et les communications sans fil.

Un écran allumé pendant les sessions de jeu augmenterait les besoins énergétiques de l’ensemble.

Sony devrait alors trouver un équilibre entre la capacité de la batterie, la consommation de l’écran et le poids de la manette.

Plusieurs solutions seraient envisageables, comme une luminosité adaptative, une mise en veille automatique de l’affichage ou l’utilisation d’une dalle particulièrement économe.

Une autre possibilité serait d’augmenter la capacité de la batterie. Mais là encore, aucune caractéristique technique définitive n’a été communiquée.

La DualSense 2 pourrait être l’une des plus grosses évolutions de la PS6

Avec une batterie remplaçable, un écran tactile couleur et des commandes potentiellement améliorées, Sony pourrait faire évoluer sa manette bien au-delà d’un simple changement esthétique.

Cette transformation serait cohérente avec la volonté du constructeur de proposer de nouvelles expériences de jeu à chaque génération PlayStation.

La DualSense de la PS5 avait notamment introduit les gâchettes adaptatives et un retour haptique plus avancé. La DualSense 2 pourrait cette fois miser sur la réparabilité, la personnalisation des commandes et l’affichage d’informations directement dans les mains du joueur.

Il reste cependant une distinction essentielle : les informations concernant la batterie reposent principalement sur une interprétation des nouvelles obligations européennes, tandis que celles relatives à l’écran tactile proviennent de rumeurs et de concepts techniques.

Aucune de ces caractéristiques n’a encore été confirmée par Sony. Le constructeur n’a pas non plus présenté officiellement la PS6 ni sa future manette.

Si ces deux évolutions se concrétisent, les joueurs pourraient néanmoins profiter d’une DualSense plus pratique à réparer et proposant des possibilités inédites, à condition que Sony parvienne à préserver une autonomie satisfaisante.