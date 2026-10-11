TikTok vendu aux Américains : une enquête révèle que ses liens avec la Chine persistent

TikTok devait devenir plus indépendant de la Chine après la vente de ses activités américaines en janvier 2026. Pourtant, une nouvelle enquête révèle que les employés américains continuent de collaborer avec les équipes internationales de ByteDance, l’entreprise chinoise à l’origine du réseau social. Une situation qui relance les interrogations sur la protection des données et le véritable contrôle de l’application.

TikTok continue de travailler avec les équipes de ByteDance

Selon une enquête publiée par Politico le 9 octobre 2026, les salariés de TikTok aux États-Unis entretiennent toujours des relations professionnelles régulières avec leurs collègues internationaux.

Ces échanges concernent notamment le développement de nouvelles fonctionnalités, la modération des vidéos et la détection des contenus dangereux.

Plus surprenant, les employés américains continueraient d’utiliser Lark, une messagerie professionnelle développée par ByteDance, pour communiquer avec des équipes situées dans différents pays.

Cette organisation montre que la séparation entre TikTok américain et son ancienne maison mère reste partielle sur le plan opérationnel.

ByteDance conserve 19,9 % de TikTok aux États-Unis

En janvier 2026, TikTok a créé une nouvelle société baptisée TikTok USDS Joint Venture, majoritairement détenue par des investisseurs américains.

Oracle, Silver Lake et MGX possèdent chacun 15 % du capital, tandis que ByteDance conserve une participation de 19,9 %.

L’accord devait notamment garantir que les données des utilisateurs américains soient protégées sur les serveurs d’Oracle et que l’algorithme de recommandation soit supervisé par la nouvelle structure.

Mais l’enquête montre que les interactions entre les différentes équipes n’ont pas disparu.

Les données des utilisateurs sont-elles réellement protégées ?

Le maintien de ces échanges soulève des questions sur l’efficacité des mesures de sécurité mises en place.

Les employés disposeraient de consignes leur interdisant de transmettre des informations sensibles via certains outils internes. Le risque d’erreur humaine reste néanmoins une préoccupation.

Il faut toutefois souligner un point essentiel : aucune preuve présentée dans cette enquête ne démontre que les autorités chinoises accèdent actuellement aux données des utilisateurs américains ou contrôlent directement les recommandations de TikTok.

La société affirme maintenir des protections spécifiques autour de ses données et de son algorithme.

Une indépendance qui reste à démontrer

Neuf mois après sa restructuration, TikTok fonctionne toujours comme une plateforme internationale dont les équipes doivent collaborer.

Cette continuité facilite le développement du service, mais complique la séparation opérationnelle recherchée par les autorités américaines.

TikTok a changé d’actionnaires aux États-Unis, sans rompre complètement ses relations avec ByteDance. Reste à déterminer si les contrôles mis en place suffisent à garantir la confidentialité des données et l’indépendance de son algorithme.