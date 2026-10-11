Xbox : les ventes s’effondrent de 33 %, Microsoft atteint un niveau historiquement bas

Le marché des consoles traverse une période difficile, et Microsoft est particulièrement touché. Aux États-Unis, les ventes de Xbox ont chuté de 33 % depuis le début de l’année 2026, atteignant leur plus faible niveau historique pour cette période. Sony n’est pas épargné : les ventes de PlayStation reculent également de 25 %. Une situation préoccupante, alors que les prix des consoles continuent d’augmenter.

Xbox atteint un niveau de ventes jamais vu aux États-Unis

Les derniers chiffres du cabinet Circana, publiés par l’analyste Mat Piscatella le 9 octobre, montrent un net ralentissement des achats de consoles.

Entre janvier et août 2026, les ventes de Xbox ont diminué de 33 % en volume par rapport à la même période en 2025. Il s’agit du résultat le plus faible jamais enregistré par la marque sur les huit premiers mois d’une année aux États-Unis.

Les consoles PlayStation affichent une baisse de 25 %, retrouvant leur plus faible niveau depuis 2013 sur cette période.

La situation dépasse donc Microsoft. L’ensemble du marché américain subit les conséquences de la hausse des prix et du vieillissement des générations actuelles.

Les prix des Xbox et PS5 atteignent des records

La hausse du prix des consoles apparaît comme l’une des principales explications de ce ralentissement.

Selon les données Circana, le prix moyen payé par les consommateurs américains a fortement augmenté :

Console Prix moyen payé en 2026 Hausse sur un an Xbox 529 $ +26 % PlayStation 597 $ +20 %

Ces montants correspondent aux prix moyens réellement payés aux États-Unis entre janvier et août, toutes versions confondues.

La hausse du coût des composants, notamment de la mémoire utilisée massivement dans les centres de données dédiés à l’intelligence artificielle, contribue à cette inflation.

Mat Piscatella estime que les consommateurs deviennent de plus en plus sensibles au prix des consoles, ce qui pourrait freiner les achats pendant les prochains mois.

GTA 6 pourrait-il relancer les ventes de consoles ?

Malgré ces mauvais résultats, Microsoft et Sony disposent d’une opportunité importante : la sortie de GTA 6 en novembre 2026.

Le prochain jeu de Rockstar pourrait encourager certains joueurs à acheter une Xbox Series X ou une PS5 pour profiter du lancement.

Cependant, un prix élevé peut aussi pousser les consommateurs à conserver leur équipement actuel, plutôt qu’à investir dans une console plus puissante.

La Nintendo Switch 2 se trouve dans une situation différente, avec une dynamique commerciale portée par sa génération plus récente et ses exclusivités.

Pour Microsoft, le défi est donc double : redonner envie d’acheter une Xbox tout en justifiant son prix, dans un marché où de plus en plus de jeux sont également accessibles sur PC.

Les chiffres de Circana ne concernent que les États-Unis et ne permettent pas de tirer les mêmes conclusions pour la France. Ils montrent néanmoins une tendance préoccupante : les consoles coûtent plus cher, mais les consommateurs en achètent nettement moins.