Windows 11 : Microsoft arrête les mises à jour de sécurité le 13 octobre, des millions de PC potentiellement concernés

Microsoft mettra fin au support de Windows 11 24H2 dès le mardi 13 octobre 2026. Les ordinateurs utilisant encore cette version ne recevront plus les correctifs de sécurité mensuels, ce qui pourrait les exposer progressivement à de nouvelles vulnérabilités. À deux jours de l’échéance, les utilisateurs concernés doivent vérifier leur version de Windows et installer une mise à jour plus récente.

Windows 11 24H2 ne recevra plus de correctifs de sécurité

Microsoft a confirmé sur son site officiel que les éditions Windows 11 24H2 Famille et Professionnel atteindront leur fin de support le 13 octobre.

Passée cette date, les PC concernés ne bénéficieront plus des mises à jour mensuelles de sécurité, des corrections de bugs ni de l’assistance technique habituelle pour cette version.

Cela ne signifie pas que l’ordinateur cessera de fonctionner. Windows continuera de démarrer et les applications resteront utilisables. En revanche, les nouvelles failles découvertes dans cette version ne seront plus corrigées.

Les éditions Entreprise et Éducation disposent d’un délai supplémentaire, avec une prise en charge maintenue jusqu’au 12 octobre 2027.

La manipulation prend quelques secondes :

Appuyez simultanément sur les touches Windows + R. Saisissez winver puis validez. Consultez le numéro de version affiché dans la fenêtre.

Si votre ordinateur indique Windows 11 version 24H2, vous devez envisager une mise à niveau vers une version encore prise en charge.

Les utilisateurs de Windows 11 25H2 disposent d’un support jusqu’au 12 octobre 2027, tandis que la version 26H2 bénéficie d’une période de maintenance plus longue.

Pour rester protégé, Microsoft recommande de passer à une version plus récente de Windows 11.

Il suffit d’ouvrir Paramètres → Windows Update, puis de cliquer sur Rechercher des mises à jour.

Si Windows 11 25H2 ou 26H2 est proposé, vous pouvez lancer son installation. La version effectivement disponible dépend notamment de la compatibilité de votre ordinateur et du calendrier de déploiement.

Le passage de 24H2 à 25H2 est généralement rapide, puisque les deux versions partagent une grande partie de leurs composants.

Pour ceux qui préfèrent effectuer une installation manuelle, notre guide pour télécharger et installer Windows 11 25H2 avec l’ISO officielle détaille les étapes nécessaires.

Il reste préférable de sauvegarder les fichiers importants avant toute mise à niveau.

Une dernière mise à jour arrive le 13 octobre

La fin du support coïncide avec le prochain Patch Tuesday, la publication mensuelle des mises à jour de sécurité Microsoft.

Windows 11 24H2 Famille et Pro doit recevoir ses derniers correctifs dans ce cadre. Les versions plus récentes continueront, elles, de bénéficier des mises à jour suivantes.

Les utilisateurs doivent également surveiller les éventuels problèmes de compatibilité. En septembre, une mise à jour facultative avait provoqué des dysfonctionnements sur certaines configurations. Nous avions notamment détaillé les nouveautés et bugs signalés avec la mise à jour KB5124010 de Windows 11.

La priorité est désormais de vérifier la version installée sur votre PC. Si vous utilisez encore Windows 11 24H2 Famille ou Pro, le passage à 25H2 ou 26H2 vous permettra de continuer à recevoir les correctifs de sécurité après le 13 octobre 2026.