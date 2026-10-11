Honor Magic 9 Pro Max : sa batterie de 8 800 mAh déçoit déjà certains acheteurs

Avec son énorme batterie de 8 800 mAh, le Honor Magic 9 Pro Max promet une autonomie exceptionnelle. Pourtant, les premiers retours des propriétaires chinois révèlent une situation contrastée. Certains utilisateurs signalent une décharge rapide, même lorsque le smartphone est peu sollicité, tandis que d’autres dépassent facilement les dix heures d’écran allumé. Les dernières mises à jour de MagicOS pourraient expliquer une partie de ces différences.

Une batterie de 8 800 mAh qui ne tient parfois que 7 heures

Sur le forum officiel Honor Club, un propriétaire affirme obtenir seulement sept heures d’utilisation avec son Magic 9 Pro Max, une autonomie comparable à celle de son ancien Magic 8 Pro.

Il critique également le temps de recharge, estimé à une heure et demie malgré l’utilisation d’un chargeur de 100 W.

D’autres témoignages évoquent une consommation inhabituelle pendant la veille. Un utilisateur explique que la batterie perd rapidement de l’énergie alors qu’aucune application ne semble fonctionner activement en arrière-plan.

Un autre propriétaire affirme avoir perdu plus de 10 % de batterie en écoutant de la musique pendant une heure en Wi-Fi. Ces observations restent individuelles et ne permettent pas de déterminer si le problème touche une proportion importante des appareils.

D’autres propriétaires dépassent pourtant les 12 heures d’écran allumé

Les résultats sont loin d’être identiques pour tous les utilisateurs.

Dans un retour d’expérience publié le 2 octobre, un propriétaire rapporte 12 heures d’écran allumé avec encore 23 % de batterie disponible.

Son utilisation reposait principalement sur Douyin et la lecture d’actualités, avec une connexion Wi-Fi active la majorité du temps, sans jeux vidéo et avec plusieurs fonctions secondaires désactivées.

Il précise également que l’autonomie s’est améliorée après plusieurs cycles de recharge et l’installation de correctifs logiciels.

Ces écarts montrent que les réglages, les applications et la version du système peuvent fortement influencer l’endurance du smartphone.

La dernière mise à jour MagicOS pourrait aggraver la consommation

Plusieurs propriétaires ont également remarqué des changements après l’installation de nouvelles versions du logiciel.

Dans une discussion consacrée à la version 111 de MagicOS, certains utilisateurs évoquent une autonomie moins bonne et une chauffe plus importante.

L’assistance Honor recommande notamment de vérifier la consommation des applications depuis Paramètres → Batterie → Optimisation de la consommation, puis d’utiliser l’optimisation automatique.

Après une mise à jour, des opérations d’indexation ou d’optimisation peuvent temporairement augmenter la consommation énergétique. Honor indique que la situation peut parfois se stabiliser après plusieurs jours.

Ces témoignages s’ajoutent aux premiers problèmes d’écrans noirs et de redémarrages signalés sur le Magic 9 Pro Max, sans qu’un lien technique entre ces différents incidents soit établi.

Honor devra rassurer avant le lancement en Europe

Malgré ces critiques, aucun défaut généralisé de batterie n’a été officiellement confirmé par Honor. Les retours positifs montrent également que certains exemplaires obtiennent une excellente autonomie.

Le constructeur pourrait encore améliorer la gestion énergétique grâce aux prochaines mises à jour de MagicOS, notamment en optimisant les applications en arrière-plan et la consommation pendant la veille.

Pour un smartphone équipé d’une batterie aussi imposante, la régularité des performances sera déterminante. Les prochains tests indépendants permettront de savoir si ces plaintes correspondent à des problèmes logiciels temporaires ou à des limites plus durables de certaines configurations.