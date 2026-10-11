GTA 6 : Rockstar confirme une nouveauté inédite, vous pourrez enfin écouter la radio à pied

Rockstar Games vient de dévoiler une nouveauté particulièrement attendue pour GTA 6. Pour la première fois dans la série, les joueurs pourront écouter les stations de radio et des podcasts directement à pied, grâce aux écouteurs connectés aux smartphones de Jason et Lucia. Le studio a également présenté six stations musicales, animées par des artistes célèbres comme Bad Bunny, Lana Del Rey et Robyn.

La musique ne s’arrêtera plus lorsque vous quitterez votre voiture

Dans les précédents GTA, les stations de radio étaient principalement accessibles depuis les véhicules. Avec GTA 6, Jason et Lucia pourront continuer à écouter de la musique en marchant dans Vice City, grâce à leurs écouteurs ou à leur casque audio.

Rockstar introduit également des podcasts fictifs disponibles à la demande. Les joueurs pourront les écouter pendant leurs déplacements, y compris lorsqu’ils explorent librement l’État de Leonida.

Cette nouveauté a été confirmée le 8 octobre dans la présentation officielle des radios de GTA 6. Elle devrait renforcer l’immersion, en donnant aux personnages des habitudes proches de celles des utilisateurs de smartphones actuels.

Bad Bunny, Lana Del Rey et Slayer débarquent dans GTA 6

Rockstar a également révélé les six premières stations de radio du jeu, avec une programmation musicale particulièrement variée.

Cocoteo FM : reggaeton, bachata et musique latine, avec Bad Bunny et RaiNao.

reggaeton, bachata et musique latine, avec Bad Bunny et RaiNao. Back Country Radio : country, avec Lana Del Rey et Morgan Wallen.

country, avec Lana Del Rey et Morgan Wallen. AfroBank FM : afrobeats et musiques africaines, avec Burna Boy et Palms Trax.

afrobeats et musiques africaines, avec Burna Boy et Palms Trax. The Chamber 106.6 : metal, avec Kerry King et Tom Araya du groupe Slayer.

metal, avec Kerry King et Tom Araya du groupe Slayer. Flash FM : pop et musique électronique, avec Robyn et Alex Consani.

pop et musique électronique, avec Robyn et Alex Consani. Dirty South Classics : rap du sud des États-Unis, avec Trick Daddy et Trina.

Les premières sélections musicales comprennent notamment des morceaux de Charli XCX, Black Sabbath, Pantera et Bad Bunny.

Rockstar promet la programmation radio la plus vaste et la plus variée jamais proposée dans un épisode de Grand Theft Auto.

Les smartphones de Jason et Lucia prennent une place importante

Cette nouveauté confirme que les téléphones des deux personnages joueront un rôle important dans GTA 6.

Au-delà de la musique, les smartphones devraient participer à l’immersion dans le monde ouvert, notamment à travers les communications et les interactions avec les personnages.

Rockstar continue ainsi d’enrichir les activités accessibles aux joueurs, après les premières informations concernant le nouveau système de police de GTA 6, capable de reconnaître les suspects et leurs véhicules.

GTA 6 arrive le 19 novembre 2026

Grand Theft Auto 6 reste prévu pour le 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series X|S. Aucune date officielle n’a encore été communiquée pour une éventuelle version PC.

Rockstar n’a présenté qu’une partie des stations musicales. D’autres radios et émissions pourraient donc être dévoilées avant le lancement.

Avec la radio accessible à pied, les podcasts et des artistes mondialement connus, GTA 6 promet une expérience sonore beaucoup plus développée que celle de GTA 5, particulièrement lors des longues sessions d’exploration de Vice City.