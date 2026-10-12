One UI 9 : Samsung accélère le déploiement d’Android 17, voici les 18 Galaxy qui reçoivent déjà la mise à jour

Samsung accélère le déploiement de One UI 9 basé sur Android 17. Après les Galaxy S26 et S25, la mise à jour stable commence à toucher davantage de smartphones, notamment les Galaxy S24, Z Fold6, Z Flip6 et Galaxy A57. Au total, 18 modèles figurent désormais parmi les appareils ayant commencé à recevoir cette nouvelle version, même si sa disponibilité reste limitée dans plusieurs pays.

Voici les 18 Samsung Galaxy qui reçoivent One UI 9

Le déploiement, officiellement lancé le 16 septembre, s’étend progressivement à plusieurs générations de smartphones Galaxy.

Voici les appareils pour lesquels une distribution stable d’Android 17 a été signalée au 10 octobre 2026.

Gamme Galaxy S

Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra

Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra

Galaxy S25 FE et Galaxy S25 Edge

Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra

Smartphones pliables Galaxy Z

Galaxy Z Fold7 et Z Flip7

Galaxy Z Flip7 FE

Galaxy Z TriFold

Galaxy Z Fold6 et Z Flip6

Gamme Galaxy A

Galaxy A57

La distribution est particulièrement avancée sur les Galaxy S26 et s’élargit aux Galaxy S25. Pour les Galaxy S24, les pliables et le Galaxy A57, la disponibilité reste limitée à certaines régions ou variantes.

Samsung n’a pas encore communiqué de calendrier complet pour tous les marchés. Nous avions déjà détaillé l’arrivée de One UI 9 sur les Galaxy S24, Z Fold6 et Z Flip6.

Galaxy AI reçoit plusieurs fonctions inédites

One UI 9 apporte notamment My FanCam, un outil capable de suivre automatiquement une personne dans une vidéo enregistrée pour la maintenir au centre de l’image.

Now Nudge devient également plus intelligent, avec des suggestions contextuelles dans les conversations, les notifications et certaines applications.

Samsung améliore aussi l’application Interpreter, qui permet désormais de parcourir l’historique d’une conversation traduite sans interrompre l’échange.

Ces nouveautés s’accompagnent d’une personnalisation plus poussée des réglages rapides, de nouvelles horloges sur l’écran de verrouillage et d’améliorations de Samsung DeX.

Le constructeur détaille les principales fonctions dans son communiqué officiel consacré à One UI 9.

Samsung renforce la confidentialité et la protection des données

La nouvelle interface introduit également Privacy Alerts, une fonction capable d’avertir l’utilisateur lorsqu’une application accède de manière inhabituelle à certaines données personnelles.

Un indicateur bleu apparaît désormais lorsqu’une application utilise la localisation, afin de permettre une identification plus rapide des accès.

Samsung ajoute aussi un espace Garantie et Care dans les paramètres, regroupant les informations de garantie, les diagnostics et certains services d’assistance.

Les fonctionnalités disponibles peuvent varier selon le modèle. Certains anciens Galaxy recevront Android 17 sans profiter de toutes les nouveautés Galaxy AI.

Pour vérifier la disponibilité de la mise à jour, ouvrez Paramètres → Mise à jour logicielle → Téléchargement et installation.

Si One UI 9 n’apparaît pas immédiatement, cela ne signifie pas que votre smartphone est exclu. Samsung procède par vagues, selon les pays, les opérateurs et les références des appareils.

Les propriétaires de modèles plus anciens peuvent suivre les prochaines étapes dans notre dossier sur les Galaxy compatibles avec One UI 9 et son déploiement en France.

Avec 18 smartphones déjà concernés par les premières distributions stables, One UI 9 poursuit son expansion. Les prochaines semaines devraient permettre à davantage de propriétaires de Galaxy de profiter d’Android 17 et de ses nouvelles fonctionnalités.