GTA 6 : un pirate menace de publier le jeu complet avant sa sortie, Rockstar sous pression

À un peu plus d’un mois de sa sortie, GTA 6 fait face à une nouvelle menace de fuite massive. Un internaute connu sous le pseudonyme Cyberleek affirme posséder une version complète et jouable du jeu, du début jusqu’à la fin de l’histoire. Il menace de la publier avant le lancement officiel du 19 novembre 2026 si certaines conditions ne sont pas remplies. Mais ses déclarations soulèvent de sérieux doutes.

Le pirate affirme posséder l’intégralité de GTA 6

Le 10 octobre, Cyberleek a déclaré détenir une version de développement permettant de parcourir toute la campagne de GTA 6, jusqu’au générique de fin.

L’individu ne se contente pas d’annoncer une nouvelle fuite de gameplay. Il affirme pouvoir diffuser une version jouable du jeu, ce qui exposerait potentiellement l’intégralité du scénario et ses principaux rebondissements.

Cette menace intervient quelques jours après la diffusion d’environ 25 minutes de séquences inédites, montrant notamment Jason, Lucia et plusieurs activités dans Vice City.

Ces précédentes images avaient déjà suscité de nombreuses réactions. Mais rien ne prouve actuellement que Cyberleek possède réellement une version complète de GTA 6.

Il réclame 30 millions de dollars pour sa cryptomonnaie

Les conditions annoncées par Cyberleek sont particulièrement étonnantes.

Selon les déclarations rapportées le 10 octobre par Tbreak, l’individu promet de publier le jeu si sa cryptomonnaie CYBERLEEK atteint une capitalisation de 30 millions de dollars.

Il propose également une autre possibilité : Take-Two Interactive devrait présenter des excuses publiques et commercialiser GTA 6 sur de véritables disques, plutôt que dans des boîtes contenant uniquement un code de téléchargement.

Cette utilisation d’une cryptomonnaie pour promouvoir une prétendue fuite suscite de nombreuses interrogations. Elle pourrait surtout servir à attirer des acheteurs vers un actif hautement spéculatif.

Rockstar pourrait voir toute l’histoire dévoilée avant le lancement

Si cette menace était crédible, les conséquences pourraient être importantes pour Rockstar Games.

La publication d’une version jouable permettrait potentiellement à des internautes de découvrir la fin de GTA 6, les principales missions et les événements impliquant Jason et Lucia avant même sa commercialisation.

Le studio a déjà été confronté à plusieurs fuites majeures au cours du développement. Les dernières séquences diffusées montrent toutefois qu’il reste difficile de contrôler totalement la circulation de contenus confidentiels.

Pour le moment, Rockstar et Take-Two n’ont pas confirmé l’existence de cette prétendue copie complète. Aucune preuve indépendante ne permet de vérifier les affirmations de Cyberleek.

La sortie de GTA 6 reste fixée au 19 novembre

Malgré cette nouvelle polémique, GTA 6 reste officiellement prévu pour le 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series X|S, comme l’indique le site officiel de Rockstar Games.

Aucun report n’a été annoncé en lien avec ces menaces.

Les joueurs qui souhaitent découvrir l’histoire sans spoilers devraient néanmoins se montrer prudents sur les réseaux sociaux et éviter les fichiers présentés comme des versions anticipées du jeu.

La menace de Cyberleek reste à ce stade une déclaration non vérifiée. Son objectif réel pourrait davantage concerner la promotion de sa cryptomonnaie que la diffusion d’une véritable version complète de GTA 6.