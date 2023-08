Vous possédez une Garmin? Découvrez les astuces que la plupart ignorent et profitez pleinement de votre montre !

Vous possédez une montre connectée Garmin et vous pensez tout savoir sur elle ? Détrompez-vous ! Découvrez ici des fonctionnalités cachées et tirez le meilleur parti des modèles Forerunner, Fenix, Epix, Venu et Instinct avec notre liste exclusive d’astuces Garmin.

Fonctionnalités secrètes des montres Garmin

Les montres intelligentes de Garmin offrent une panoplie de fonctions fitness. Selon le modèle, elles peuvent même se révéler être d’excellents alliés au quotidien. Toutefois, le système d’exploitation propre à Garmin n’est pas toujours des plus intuitifs. C’est pourquoi nous avons rassemblé pour vous une série d’astuces et de fonctionnalités peut-être méconnues. Nous avons testé tous ces conseils sur la Garmin Forerunner 265, passée en revue en mars 2023, et tout a fonctionné à merveille. Si vous hésitez encore sur le modèle à choisir, nous vous proposons également une vue d’ensemble du marché avec un tableau comparatif.

Configurez votre montre depuis votre smartphone

Un avantage majeur des montres Garmin est la possibilité de configurer la plupart de leurs fonctions directement depuis votre smartphone, une alternative souvent plus intuitive que les menus de la montre elle-même. Pour ce faire, ouvrez l’application Garmin Connect, cliquez sur “Plus”, puis “Appareils”. Sélectionnez la montre à configurer, et tous les menus s’afficheront. Assurez-vous que l’application indique “Connecté” en dessous du nom du modèle.

Activez l’affichage permanent

La plupart des montres Garmin actuelles utilisent des écrans AMOLED. Grâce à cette technologie, elles consomment moins d’énergie lorsqu’elles affichent des zones noires. Ainsi, nombre de ces montres offrent une fonction d’affichage permanent, qui économise l’énergie en affichant une horloge minimale. Bien qu’elle consomme un peu plus, cette fonction vous permet de consulter rapidement des informations essentielles.

Personnalisez votre écran

Personnaliser l’écran de votre montre n’a jamais été aussi facile. Dans les paramètres, choisissez “Écran de montre”. Vous pouvez y parcourir une variété de designs et en choisir un selon votre préférence. Pour plus de personnalisation, allez dans le menu “Personnaliser” et ajustez la disposition, l’affichage des secondes, les informations affichées et même la couleur.

Créez vos propres entraînements

Si votre activité favorite n’est pas présente, créez votre propre entraînement ! Pour ce faire, appuyez sur le bouton Start, défilez tout en bas et sélectionnez le bouton vert “+”. Nommez votre nouvel entraînement et il apparaîtra dans votre liste.

Définissez vos raccourcis

Les raccourcis, ou “Hot Keys”, facilitent l’utilisation de votre montre Garmin. Grâce aux boutons de la montre, déclenchez différents raccourcis, comme prendre des captures d’écran.

Payez sans contact avec Garmin Pay

Si votre montre prend en charge Garmin Pay, utilisez-la pour payer sans contact ! Idéal pour ceux qui aiment courir sans leur smartphone. Configurez-le via votre smartphone, sans avoir à naviguer dans les menus de la montre.

Participez au programme bêta de Garmin

Envie de tester les nouvelles fonctionnalités en avant-première ? Inscrivez-vous au programme bêta de Garmin.

Connectez votre montre à des accessoires

Étendez les fonctionnalités de votre montre en la connectant à divers accessoires, tels que des écouteurs ou des appareils Garmin.

Personnalisez l’application Garmin Connect

L’application Garmin Connect peut être déroutante. Ajustez les informations affichées en fonction de vos besoins pour une meilleure expérience utilisateur.

Alors, prêt à découvrir tout le potentiel de votre montre connectée Garmin ? Mettez ces astuces en pratique et profitez au maximum de votre appareil !