Troisième mystère de l’été RTX révélé: Une chance unique vous attend, découvrez comment participer!

Il est difficile de croire ce que l’été RTX réserve pour nous cette fois! Pour la troisième fois, ASUS ROG France s’associe à l’événement pour offrir UNE carte graphique ultra-puissante GeForce RTX 4060. Oui, vous avez bien entendu! C’est votre chance de transformer votre expérience de jeu en une aventure ultra-réalistique avec cette bête de performance.

[🔥#GIVEAWAY🔥] L’ÉTÉ RTX – 3e chance ! Tentez de GAGNER x1 carte graphique @ASUS_ROG_FR GeForce RTX 4060 💙 COMMENT PARTICIPER ?

🟢 RT & Likez

🟢 Commentez avec #RTX4060 pic.twitter.com/Z9VvSx4k49 — NVIDIA GeForce FR (@NVIDIAGeForceFR) July 15, 2023



🔥 Le plus incroyable ? La participation est aussi simple que de tweeter! 🔥

Il vous suffit de retweeter, aimer le tweet, et commenter avec #RTX4060 pour vous lancer dans la course. Vous voulez avoir une chance de gagner cette carte graphique de rêve? Suivez le lien et faites le nécessaire : https://twitter.com/NVIDIAGeForceFR/status/1680277346643836931.

Ne manquez pas cette opportunité phénoménale. L’été n’a jamais été aussi chaud, et il est temps pour vous d’entrer dans la danse! Votre avenir RTX vous attend avec impatience. Transformez vos rêves en réalité avec l’Été RTX!

Pour rappel, la Nvidia GeForce RTX 4060 est une carte graphique innovante conçue pour les ordinateurs de bureau. Lancée au deuxième trimestre de l’année 2023, elle s’appuie sur le modèle AD107-400-A1, et se distingue par son utilisation de l’architecture Ada Lovelace, inscrite dans la génération GeForce 40.

Cette carte graphique se distingue par sa lithographie fine de 5 nm, offrant une efficacité énergétique et des performances de pointe. Avec une cadence de base de 1 830 MHz, pouvant grimper jusqu’à 2 460 MHz, et une mémoire ultra-rapide GDDR6 de 8 Go à une fréquence de 2 125 MHz, la RTX 4060 se présente comme une véritable bête de performance.

Ses capacités techniques s’étendent à une interface de bus PCIe 4.0 x8, une bande passante mémoire impressionnante de 272,0 GB/s et une consommation d’énergie raisonnable avec un TDP de 115W. Elle est recommandée pour des systèmes équipés d’une alimentation de 450W.

En matière de sorties, elle offre une flexibilité avec 1x HDMI et 3x DisplayPort, permettant des résolutions d’affichage allant jusqu’à 7680 x 4320@60Hz avec HDMI et jusqu’à 3840 × 2160@240Hz avec DisplayPort.

La GeForce RTX 4060 possède également des unités de calcul (24 cœurs), des unités d’ombrage (3072 cœurs Cuda), des TMUs (96), des ROPs (48), des cœurs Tensor (96), et des cœurs RT (24), offrant une variété de capacités pour améliorer vos expériences de jeu ou de travail graphique. La température maximale du GPU peut atteindre 90°C, garantissant des performances stables même dans des conditions intenses.

Bref, la Nvidia GeForce RTX 4060 est une pièce maîtresse de technologie, idéale pour transformer votre expérience de jeu en une aventure ultra-réaliste.

