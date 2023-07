Révolution en vue : Le Samsung Galaxy S23 FE aussi plat qu’une planche!

Découvrez la dernière révélation qui agite le monde de la téléphonie mobile. Samsung, l’un des géants de la technologie, a fait une annonce surprenante concernant son prochain modèle, le Galaxy S23 FE. Ce smartphone promet d’être aussi plat qu’une planche! Alors, êtes-vous prêt pour cette nouvelle aventure technologique?

Une révélation excitante : le Samsung Galaxy S23 FE

Nous avons réussi à découvrir un scoop passionnant. Le Samsung Galaxy S23 FE est bel et bien en cours de fabrication et plus encore – nous savons déjà qu’il aura un design différent de ses prédécesseurs. Sa caractéristique phare : il sera aussi plat qu’une planche!

La série Galaxy FE : Une histoire de réussite

La série Galaxy FE n’a peut-être pas été la plus longue à être produite dans la famille Samsung, mais elle a été l’une des meilleures de toute l’histoire de la marque. Les modèles Galaxy S20 FE et Galaxy S21 FE sont encore aujourd’hui de parfaits exemples de ce à quoi devrait ressembler un téléphone qui combine idéalement qualité, capacités et prix abordable. La popularité de ces téléphones est si grande que, malgré le fait qu’ils ont été lancés respectivement il y a trois et deux ans, ces modèles sont toujours en vente. Le modèle S21 FE est même encore aujourd’hui l’un des meilleurs choix pour un téléphone abordable mais aux capacités énormes.

La tristesse de la perte, et la joie du retour

Nous avons accueilli avec tristesse la nouvelle que Samsung n’avait pas sorti le Galaxy S22 FE en raison de problèmes découlant de la crise des semi-conducteurs. Certains disent que la raison en était la cannibalisation excessive de l’offre, car les modèles FE grignotaient les ventes des modèles de base de la famille Galaxy S20 et S21. Nous ne saurons jamais vraiment ce qui s’est passé, mais nous avons accueilli avec un plaisir non dissimulé l’information qu’une série adorée et dans certains cercles presque culte serait de retour cette année. Nous en savons désormais beaucoup plus.

Une première image du Samsung Galaxy S23 FE a fuité

Voici à quoi ressemble la face avant du nouvel appareil :

Un design plat comme une planche

Ce qui saute immédiatement aux yeux, c’est que le nouveau modèle est aussi plat qu’une planche, un changement significatif de design. Le Samsung Galaxy S21 FE avait un verre 2.5D, légèrement incurvé. Le nouveau modèle ressemblera donc visuellement à la ligne Galaxy S23. Je ne suis pas fan de ce design car il est associé à des bordures plus épaisses, que je déteste. Mon point de vue n’est pas changé par l’aspect pratique d’un écran plat. Je préfère une approche moins pratique, après tout, pourquoi aurais-je besoin d’une bordure inférieure aussi grande qu’un aéroport?

Une interrogation sur le chargement sans fil

Mais ce n’est pas le pire – sur la photo ci-dessus, nous voyons que la puissance maximale de chargement sans fil acceptée sera de 4,4 W, ce qui n’a pas de sens, car son prédécesseur offrait la possibilité de charger sans fil avec une puissance de 15 W. C’est peut-être une erreur, car je ne peux pas croire en une telle dégradation. Nous en saurons plus bientôt.