Ne manquez pas cela ! Les 9 jeux qu’Amazon offre GRATUITEMENT en Août 2023

Amazon a déjà planifié son programme de distribution de jeux gratuits pour août 2023. Il y a 9 titres sur la liste, parmi lesquels figurent également des titres plus populaires connus par la plupart des joueurs. Il vaut la peine d’examiner l’offre Prime Gaming.

Les jeux gratuits du service Prime Gaming sont bien sûr disponibles si vous avez souscrit à l’offre Amazon Prime coûtant 49 zł par an (ou 11 zł par mois, ce qui, comparé à la première offre, semble généralement non rentable). C’est une excellente option pour ceux qui font souvent des achats sur cette plateforme e-commerce, ou qui accèdent aux films et séries Prime Video. Les bonus de l’abonnement de ce mois comprennent quelques jeux intéressants à récupérer.

Prime Gaming gâte surtout avec des ajouts cycliques aux jeux – comme League of Legends, FIFA 23, Overwatch 2, ou Valorant, mais vous pouvez aussi obtenir des clés de jeu complètement gratuites. Récemment, nous avons annoncé que parmi les jeux gratuits d’Amazon se trouvaient les classiques Star Wars Unleashed (toujours disponibles), mais une autre partie apparaîtra en août.

La liste est assez longue, car neuf jeux sont prévus pour tout le mois d’août – le premier sera PayDay 2, qui a récemment été disponible dans la boutique Epic Games Store:

Amazon a donc décidé de publier la suite de Star Wars : The Force Unleashed de juillet – l’entreprise a inclus le deuxième volet pour une raison. Après avoir terminé la première partie, vous pourrez entrer dans le monde de la deuxième, ce qui semble une bonne option, bien que le “premier” ait été beaucoup plus apprécié par les joueurs.

Heisters! We are thrilled to announce that PAYDAY 3 is hosting a technical Closed Beta from August 2nd to August 7th. Players can sign-up for a chance to play the game on Steam and Xbox Series S|X. Go to https://t.co/SUXnmlMZpL for more information 👊😎 pic.twitter.com/45wnExDz3n

— PAYDAY 3 (@PAYDAYGame) July 27, 2023