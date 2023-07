L’UE impose de nouvelles règles: les consoles portables devront avoir des batteries remplaçables

Une fois de plus, l’Union européenne intervient dans le monde de l’électronique. Cette fois-ci, ce sont les consoles de jeux portables qui sont dans le collimateur. Après avoir contraint Apple à adopter le standard USB-C, les politiques de l’UE se tournent vers les batteries.

De nouvelles régulations pour le marché de l’électronique

L’Union européenne n’a jamais hésité à s’immiscer dans le marché de l’électronique de consommation, imposant aux fabricants des solutions conformes à ses directives politiques. Après avoir contraint Apple à se conformer à la norme USB-C d’ici fin 2024, c’est au tour des batteries d’appareils portables d’être réglementées.

Les futures régulations

Il était déjà connu que l’UE avait l’intention de rendre obligatoires les batteries amovibles pour les smartphones vendus à partir de 2027 sur le vieux continent. À mesure que ces réglementations sont affinées, nous apprenons que cette exigence s’étend également aux fabricants de consoles de jeux portables.

Les fabricants de consoles portables doivent se préparer

Avec ces nouvelles réglementations, chaque fabricant de nouvelles consoles portables distribuées dans l’Union européenne devra se conformer. Des entreprises comme Nintendo, Sony, Valve, ASUS, et probablement aussi Microsoft, Razer, et bien d’autres, devront prendre en compte ces régulations pour leurs futures machines de jeux portables, si elles sont lancées en 2027 ou plus tard.

Un impact sur le calendrier des lancements

Le calendrier de ces réglementations a une importance cruciale. Si elles ne sont pas reportées, Nintendo n’a que trois ans pour lancer un successeur à la Switch sans batterie amovible. Au-delà de cette période, l’entreprise devra repenser sa conception. Cela concerne aussi toute nouvelle version mise à jour qui serait lancée après 2027, à l’image de la Switch Lite et de la Switch OLED qui sont sorties quelques années après le lancement de la version de base.

Les consoles portables avec des batteries amovibles ne sont pas une nouveauté

Les consoles de jeux portables avec batteries amovibles ne sont pas une nouveauté. Par exemple, la célèbre console PlayStation Portable disposait d’une batterie amovible que l’on pouvait remplacer sans outils, en enlevant simplement une partie de la coque arrière. Le processus ne prenait que quelques secondes et était extrêmement simple. Dans les DS Nintendo, le processus était également simple, bien qu’il nécessitait un tournevis.

Une tendance récente vers des batteries non amovibles

Au cours de la dernière décennie, le remplacement des batteries dans les appareils de jeux mobiles est devenu de plus en plus compliqué. Un bon exemple est la Switch, où il faut d’abord dévisser de nombreuses vis de deux types différents, retirer le lecteur microSD, enlever la coque interne, déconnecter les câbles de la batterie, et enfin retirer la batterie, tout cela en perdant la garantie.

