Google Pixel Watch : Découvrez pourquoi cette montre connectée révolutionne l’univers des smartphones Pixel!

Il semble déjà difficile de se rappeler combien de temps nous avons attendu le lancement de la montre connectée Google Pixel Watch. Aujourd’hui, cette attente interminable a finalement pris fin. En effet, le fabricant a officiellement dévoilé son modèle phare, conçu pour être le compagnon idéal des smartphones Pixel, y compris les tout derniers modèles Pixel 7 et Pixel 7 Pro.

Caractéristiques de la Google Pixel Watch

Lors de la présentation du produit, le fabricant a déclaré qu’il s’agit de la première montre intégrant les meilleures technologies de Google et de Fitbit, conçue pour être le parfait compagnon des autres appareils de la série Pixel.

Le verre 3D Gorilla Glass, développé par Google, recouvre la face supérieure de la Pixel Watch. Selon les assurances du géant de Mountain View, ce verre est résistant et robuste face aux rayures. Le boîtier de 41 mm de diamètre est en acier inoxydable, dont 80% provient du recyclage, disponible en noir, argent ou or. L’écran AMOLED offre une résolution de 320 ppi, une luminosité allant jusqu’à 1000 nits et la fonction Always-on display.

Fonctionnalités et performances

La montre devrait fonctionner toute la journée (jusqu’à 24 heures ; la batterie a une capacité de 294 mAh). Elle vous fournira des notifications, vous permettra de régler votre thermostat via l’application Google Home, de contrôler votre lecteur de musique sur YouTube Music, de payer sans contact lors de vos achats et de vous guider étape par étape grâce à la navigation (GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo supportés).

Bien sûr, l’assistant intégré ne manque pas, capable d’effectuer de nombreuses tâches, comme envoyer un message ou régler une alarme, ou encore lancer l’enregistrement d’un entraînement. À noter également, l’écran peut afficher différents fonds, comme une horloge personnalisée (un choix parmi 19) ou une photo de l’application Photos.

La Google Pixel Watch sous Wear OS 3.5

Grâce au système Wear OS 3.5, la Pixel Watch peut installer des applications tierces. Elle dispose d’une mémoire interne eMMC de 32 Go pour stocker de la musique à écouter hors ligne. Sous le capot, on trouve également un processeur Exynos 9110, un co-processeur Cortex M33 et 2 Go de SDRAM, ainsi qu’un haut-parleur et un microphone.

L’intégration de Fitbit dans la Google Pixel Watch

Comme mentionné précédemment, le dispositif comprend également des fonctionnalités Fitbit, que Google a finalement acquis au début de l’année 2021. La montre utilise une combinaison d’apprentissage machine (directement sur l’appareil, sans connexion Internet) et une optimisation approfondie pour mesurer le pouls toutes les secondes, en permanence.

Le fabricant a souligné que cette mesure précise et détaillée du pouls est la base d’autres fonctions, telles que l’évaluation de l’activité physique et de la récupération après l’entraînement, ainsi que la qualité du sommeil. Les utilisateurs de Fitbit Premium pourront bénéficier de la fonction Daily Readiness, qui agrège les données liées à la mesure du rythme cardiaque et montre, par exemple, si l’utilisateur est prêt pour un autre entraînement ou s’il doit permettre à son corps de se régénérer après le précédent.

The most accurate @Fitbit heart rate tracking yet is on #GooglePixelWatch, bringing health and wellness insights to more people than ever before¹ ✨#MadeByGoogle ¹See video for info pic.twitter.com/0N61XykU0n — Made by Google (@madebygoogle) October 6, 2022

Santé et sécurité avec la Google Pixel Watch

Les propriétaires de Pixel Watch pourront également utiliser l’application ECG pour vérifier le rythme cardiaque pour AFib (Atrial Fibrillation) – la fibrillation auriculaire. En cas d’urgence, une option SOS d’urgence est disponible et en 2023, une détection de chute avec appel automatique à l’aide sera ajoutée.

Autres caractéristiques de la Google Pixel Watch

Il convient de mentionner que la Pixel Watch est étanche jusqu’à 5 ATM / 50 mètres, prend en charge la charge rapide (jusqu’à 50% en 30 minutes, jusqu’à 80% en 55 minutes et jusqu’à 100% en 80 minutes) et ne peut être jumelée qu’avec des appareils fonctionnant sous Android 8 Oreo ou une version plus récente.

Prix et disponibilité

La version Bluetooth/WiFi coûtera 379 euros, tandis que la variante LTE + Bluetooth 5.0/WiFi sera vendue à 429 euros. Les précommandes commencent aujourd’hui, et la vente régulière commencera dans une semaine, le 13 octobre 2022. Les clients recevront en cadeau 3 mois d’abonnement à YouTube Music Premium et 6 mois à Fitbit Premium.

De plus, des bracelets dédiés seront disponibles à la vente à des prix allant de 49 à 199 euros, car ils peuvent être facilement remplacés.

