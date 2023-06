Google Pixel 7a ou Pixel 7 : Lequel vous surprendra le plus ?

Le smartphone abordable de cette année signé Google semble être d’une valeur exceptionnelle par rapport à son grand frère. Compte tenu des caractéristiques techniques similaires mais de l’écart de prix conséquent, de nombreux fans de Google voudront savoir quel modèle est le meilleur entre le Pixel 7a et le Pixel 7. Eh bien, nous avons ce qu’il vous faut ici.

Nous avons passé en revue le Google Pixel 7 l’année dernière et avons maintenant également passé en revue le Google Pixel 7a. Nous savons donc exactement comment les deux se comparent. Voici lequel nous pensons mérite davantage votre investissement.

Design et construction : repérez la différence

Avec son cadre en métal élégant qui fusionne presque parfaitement avec l’étagère de l’appareil photo arrière, le Pixel 7 est une évolution du design que Google a introduit avec les Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Le verre arrière est toujours un aimant à empreintes digitales en couleur noire Obsidienne (les couleurs Citronnelle et Neige sont également disponibles), mais il suffit de le polir de temps en temps et il a l’apparence d’un téléphone haut de gamme. On retrouve un capteur d’empreintes digitales sous l’écran pour la sécurité et une caméra selfie perforée en haut au centre de l’affichage, comme pour le reste de la gamme Pixel.

Au premier coup d’œil, le Pixel 7 a est presque identique, bien que Google ait fait quelques compromis pour réduire les coûts. L’étagère de l’appareil photo arrière est désormais une pièce séparée du cadre en métal et est légèrement plus fine. Elle est toutefois toujours en métal. Vous pouvez l’obtenir en Charbon, Mer, Neige ou Corail, les quatre modèles utilisant un plastique composite à l’arrière à la place du verre. Le toucher est presque identique.

À l’avant, les bordures de l’écran sont un peu plus épaisses, mais le capteur d’empreintes digitales sous l’écran et la caméra selfie perforée restent inchangés. Il y a seulement 4g de différence en termes de poids, le Pixel 7 pesant 197g contre 193g pour le Pixel 6a.

Écran et son : la taille compte-t-elle ?

Avec son panneau OLED de 6,3 pouces, le Pixel 7 a un écran physiquement plus grand que le Pixel 7a, qui est plus compact avec 6,1 pouces. Les deux ont la même résolution de 2400×1080 pixels, ainsi que le même rapport d’aspect de 20:9 et le même taux de rafraîchissement de 90Hz. Le téléphone le moins cher a une densité de pixels plus élevée, il est donc encore moins probable que vous puissiez distinguer les pixels individuels. Les deux téléphones bénéficient du verre Gorilla Glass Victus pour résister aux rayures.

Le Pixel 7 plus grand a peut-être un léger avantage en termes de luminosité maximale, mais la différence n’est vraiment pas significative, et les deux téléphones sont suffisamment lumineux pour une utilisation confortable à l’extérieur. Les angles de vision sont excellents sur les deux appareils, avec une gestion des couleurs très similaire. Les images fixes et les vidéos sont très attrayantes, avec des couleurs vives typiques des panneaux OLED. À moins d’avoir de très gros doigts et de nécessiter tout l’espace d’écran disponible, il n’y a aucune raison de penser que vous obtenez un écran inférieur en optant pour le Pixel 7a.

Les deux téléphones sont équipés de haut-parleurs stéréo corrects qui sont suffisamment puissants pour une écoute personnelle, mais ne restituent pas beaucoup de basses. L’écoute personnelle se fera par Bluetooth, car aucun des deux modèles ne dispose d’un port pour casque de 3,5 mm. Caméras : subtilités logicielles

Bien que les deux téléphones disposent chacun de deux caméras arrière, ils utilisent des capteurs différents. Le Pixel 7 est équipé d’un capteur principal de 50MP avec une ouverture de f/1,9, un autofocus laser et une stabilisation optique de l’image, accompagné d’un ultra grand-angle de 12MP, f/2,2 avec un champ de vision de 114 degrés. Le Pixel 7a, quant à lui, est doté d’un capteur principal de 64MP, avec une ouverture de f/1,9 et une stabilisation optique de l’image. Son ultra grand-angle secondaire dispose d’un capteur de 13MP, une ouverture f/2,2 et un champ de vision plus large de 120 degrés.

Les deux téléphones sont équipés du remarquable traitement d’image algorithmique de Google et utilisent le “pixel-binning” sur leurs caméras principales pour améliorer la photographie en basse lumière par rapport à la génération précédente. Le mappage des tons de peau Real Tone vise à fournir des teintes plus précises lors de la prise de vue de personnes de couleur, et le mode Night Sight s’active automatiquement pour les scènes plus sombres.

L’autofocus laser permet au Pixel 7 de se verrouiller sur les cibles un peu plus rapidement, mais le Pixel 7a n’est pas en reste, et les deux prennent d’excellentes photos de jour. Les couleurs sont bien équilibrées, l’exposition est presque toujours juste et le HDR fait un excellent travail pour équilibrer les zones claires et les ombres. Les images sont également riches en détails. Les prises de vue en basse lumière sont pratiquement équivalentes, avec seulement de légères différences entre les deux téléphones.

Le Pixel 7 dispose de quelques modes de caméra supplémentaires, tels que la vidéo cinématique qui floute l’arrière-plan autour de votre sujet à la volée, et l’Action Pan qui ajoute des effets de mouvement à vos images fixes. Le Pixel 7a bénéficie au moins de la pose longue, une première pour un téléphone de la série A.

À l’avant, le Pixel 7 est équipé d’une caméra selfie de 10,8MP, et le Pixel 7a d’un capteur de 13MP. Là encore, la différence en termes de qualité est très minime.

Performances et batterie : prendre le contrôle

Le Pixel 7 a vu le lancement de la deuxième génération de processeur personnalisé de Google, le Tensor G2. Il est basé sur une architecture de puce plus fine que l’original, fonctionne à des vitesses d’horloge plus élevées et est également plus écoénergétique. Combiné à 8 Go de RAM, il permet de faire fonctionner Android 13 en douceur, de gérer les jeux à des fréquences d’images élevées et d’assurer le multitâche sans problème. Ce n’est pas le processeur le plus puissant dans le monde des smartphones, mais il se défend bien face à la concurrence haut de gamme. Il est disponible avec 128 ou 256 Go de stockage interne.

Ces caractéristiques ont été presque entièrement transmises au Pixel 7a. Bien que le stockage soit limité à 128 Go, le Tensor G2 et les 8 Go de RAM sont également présents, ce qui permet à ce téléphone abordable de rivaliser avec des concurrents coûtant bien plus cher. Il exécute sans problème les jeux les plus exigeants, se montre très réactif au quotidien et dispose de toutes les fonctionnalités d’apprentissage automatique de son grand frère.

Les deux téléphones ont des capacités de batterie très similaires, le Pixel 7a moins cher ayant un léger avantage. Il dispose d’une capacité typique de 4835 mAh, contre 4355 mAh pour le Pixel 7. Grâce à un processeur plus écoénergétique et à un écran plus petit, il dure également plus longtemps loin d’une prise de courant, bien que la différence ne soit pas significative. Les deux peuvent tenir toute la journée sans avoir besoin de se recharger.

Le Pixel 7 prend l’avantage ici, avec une charge filaire de 20 W via USB-C, contre 18 W pour le Pixel 7a. Il prend également en charge la charge sans fil de 20 W à partir d’un support Qi compatible, tandis que le Pixel 7a ne peut gérer que 7,5 W. Seul le téléphone le plus cher peut charger d’autres appareils sans fil.

Verdict Pixel 7a vs Pixel 7 : lequel choisir ?

Nous avons déjà signalé que la qualité de l’appareil photo et la finition du Pixel 7 étaient nettement meilleures que celles de son prédécesseur. À moins de pouvoir opter pour le Pixel 7 Pro et son trio d’objectifs plus polyvalents, c’était le choix évident pour les fans de Google. Aujourd’hui, cependant, le Pixel 7a mérite cette distinction.

Il est moins cher de 150 € , mais prend toujours d’excellentes photos, offre des performances et une autonomie similaires, et dispose d’un logiciel presque identique. Un écran légèrement plus petit, des vitesses de charge un peu plus lentes et quelques modes de caméra manquants sont les principales différences et aucune d’entre elles ne semble justifier un coût supplémentaire. Un panneau arrière en plastique ne donne pas l’impression d’être une grande dégradation par rapport au verre du Pixel 7.

Pour la plupart des acheteurs, c’est le Pixel 7a qui devrait figurer en haut de leur liste. Ce modèle offre un excellent rapport qualité-prix, avec des fonctionnalités et des performances qui rivalisent avec celles de son grand frère plus coûteux. En fin de compte, le Pixel 7a est un choix judicieux pour ceux qui cherchent un smartphone abordable sans compromettre la qualité et les fonctionnalités offertes par Google.

