YouTube TV introduit une nouvelle limitation : un air de déjà-vu avec Netflix ?

On pourrait penser que YouTube TV est sur le point “d’adopter accidentellement” certaines mesures de sécurité similaires à celles que nous connaissons de Netflix. Cette initiative commence avec YouTube TV, le géant de la télévision appartenant à Google. Mais pourquoi cela se passe-t-il ainsi ?

Qu’est-ce que YouTube TV exactement ?

Pour commencer, YouTube TV n’est pas une simple chaîne sur la plateforme YouTube, mais un opérateur de télévision américain offrant de nombreuses chaînes en direct (c’est-à-dire… proposant la télévision via Internet) ainsi que du contenu à la demande provenant des plus grandes chaînes américaines. Imaginez-le comme un service de type Polsat Box Go, mais avec des fonctionnalités bien plus avancées.

Des difficultés à partager un compte YouTube TV

Comme le service 9to5Google l’a noté, certains utilisateurs de YouTube TV ont découvert qu’ils avaient des problèmes pour partager leur compte avec leur famille, ce qui devrait normalement être possible. Certaines utilisations de YouTube TV – même au sein du même foyer – ne peuvent pas être utilisées sur d’autres appareils, sauf sur un seul. Par exemple, certains comptes peuvent seulement fonctionner sur le premier appareil activé, et rien de plus, même s’ils sont ajoutés à la famille.

Solution proposée par YouTube TV

La solution ? Le compte officiel de soutien de YouTube a suggéré de supprimer puis de réajouter le compte à partager avec la famille, ce qui devrait aider finalement :

Nous voulions simplement vous transmettre une mise à jour – le service client est conscient de ce problème et cherche actuellement une solution. En attendant, il existe un moyen de contourner cela. Si vous retirez un membre de la famille et que vous le rajoutez, il devrait pouvoir se reconnecter

– a déclaré le compte officiel.

YouTube TV et des protections à la Netflix ?

Selon Cord Cutters News, YouTube TV vise à lutter contre le partage de comptes avant un grand événement sportif, le NFL Sunday Ticket. Le site rapporte que de plus en plus de personnes partageant leur compte vont rencontrer un message sur YouTube TV, les invitant à retourner à la maison (c’est-à-dire à l’endroit où le compte d’abonnement a été initialement créé) – ou alternativement, à souscrire leur propre abonnement YouTube TV.

Il est important de noter que YouTube TV autorisait le partage de compte, mais uniquement à l’intérieur de la maison – ce qui signifie que vous ne pouviez pas le partager avec un oncle vivant à 300 km de vous. Cette règle a-t-elle déjà été utilisée ? Comme le montre la réaction des internautes, apparemment pas jusqu’à présent.

Cela pourrait signifier que YouTube envisage de lutter contre le partage de comptes. Si Netflix a réussi, pourquoi eux ne le pourraient-ils pas ?

Samuel Le Goff, alias SamuGuru, est un fervent adepte de l’innovation et des nouvelles technologies. Passionné par l’intelligence artificielle, la réalité virtuelle, l’impression 3D et les drones, il explore également les objets connectés et les start-ups prometteuses. Amoureux de science-fiction, SamuGuru partage ses trouvailles, réflexions et analyses sur son blog, tout en invitant ses lecteurs à débattre et échanger sur les tendances futuristes qui façonnent notre monde.