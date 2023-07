Le nouveau smartphone Infinix : Un bijou technologique qui brille dans l’obscurité

Un nouveau smartphone s’apprête à émerger sur le marché, attirant déjà tous les regards. Il s’agit du dernier né de la marque Infinix, qui promet de se démarquer avec une caractéristique inédite : un dos lumineux. Vous allez adorer ce que l’Infinix GT 10 Pro vous réserve.

L’Infinix GT 10 Pro : Quand la beauté rencontre la performance

Des informations récentes ont fait surface sur internet au sujet du futur smartphone d’Infinix. Ce nouveau dispositif se distingue clairement des précédentes offres de la marque par sa particularité attrayante : un dos illuminé.

L’Infinix GT 10 Pro semble vouloir emboîter le pas à la marque Nothing en termes de design de smartphones. D’après les premières images dévoilées, ce modèle ressemblerait beaucoup au Nothing Phone’a (1) de la première génération de Carl Pei, un smartphone de milieu de gamme doté d’une forte spécification.

Un design lumineux et innovant

Les photos révélées dévoilent l’arrière du smartphone. On y observe des caractéristiques typiques des téléphones de jeu, comme le suggèrent les couleurs vives et les motifs apposés à l’arrière du dispositif. Le panneau arrière est transparent et révèle ce qui se trouve « sous le capot ».

On y trouve également des bandes LED, dont la forme évoque une demi-cercle. Autant d’éléments qui font de l’Infinix GT 10 Pro un smartphone attirant les regards et créant une réelle expérience utilisateur.

Des caractéristiques techniques impressionnantes

Le cœur de l’Infinix GT 10 Pro est un processeur MediaTek Dimensity 8050, couplé à 8 Go de mémoire vive. Ajoutez à cela un appareil photo principal de 108 mégapixels, une batterie de 5000 mAh et très probablement une charge rapide, vous obtenez un smartphone non seulement attrayant, mais également performant.

Le smartphone fonctionnera sous Android 13 avec la surcouche XOS 13 et devrait recevoir une mise à jour du système vers Android 14. À noter que Nothing surpasse Infinix sur ce point, car la marque offre 3 mises à jour. Le smartphone sera disponible en deux versions, gris-noir et blanc.

Préparez-vous à l’arrivée de l’infinix GT 10 Pro

Alors, êtes-vous prêt à accueillir le nouvel Infinix GT 10 Pro, le smartphone qui promet de briller dans l’obscurité ? Gardez un œil sur les mises à jour à venir et préparez-vous à être ébloui par ce nouveau joyau de la technologie.

