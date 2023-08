Garmin Venu 3 bientôt disponible ? Découverte anticipée avant sa sortie officielle

La Garmin Venu 3S a été aperçue chez un détaillant grâce à un utilisateur Twitter, annonçant peut-être une sortie prochaine. Elle sera vraisemblablement accompagnée de la version standard Venu 3, marquant une refonte complète de la gamme de montres connectées Garmin.

Une première apparition hors des organismes de régulation. Au moins, nous avons le numéro de la pièce. Peut-être qu’elle sera lancée autour de l’IFA 2023. Cependant, je n’ai pas vu Garmin sur la liste des exposants.

Garmin Venu 3 – No real learnings, but a first appearance away from the regulatory agencies. At least there is the part number.

Maybe it’ll be launched around IFA 2023 – I didn’t see Garmin on the exhibitor list though.

(Source: https://t.co/S2qxakqHDT)#garmin #venu3 pic.twitter.com/zdd30M6EuO

— Flo | FTT (en) (@fttest_en) August 2, 2023