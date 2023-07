Guide pour choisir sa montre Garmin : Rien ne sera caché !

Quelle montre Garmin choisir ? Faut-il augmenter le budget prévu ou, au contraire, dépenser un peu moins ? Comment se retrouver parmi près d’une centaine (!) de modèles actuellement proposés par ce fabricant ? Laissez-moi vous aider. Ou du moins, j’essaierai de le faire.

Je n’exagère pas du tout en évoquant près de cent modèles : le site Garmin répertorie environ 90 modèles et sous-modèles différents, sans compter les appareils qui ne sont plus sur le site de Garmin pour diverses raisons, mais qui restent disponibles à l’achat à un prix inférieur à celui du lancement.

Lequel choisir parmi tous ces modèles ? Commençons par les familles de modèles les plus importants de Garmin. J’essaierai d’être le plus concis possible pour éviter que vous ayez l’impression de lire la description du fabricant pour chaque montre.

Garmin Fenix et Fenix Pro : le meilleur de Garmin, en version esthétique et moins esthétique

Pratiquement tout ce que Garmin propose, avec généralement un boîtier esthétiquement attrayant et de nombreuses combinaisons de couleurs à choisir. En général, même si de nouvelles fonctionnalités apparaissent dans d’autres séries, elles sont toujours intégrées à la génération actuelle de la série Fenix. De plus, ces montres offrent une fantastique autonomie avec une seule charge et un écran MIP peu attrayant mais incroyablement lisible dans toutes les conditions.

Ce qu’il faut savoir ? Toutes les Fenix ne se valent pas. Au niveau des fonctionnalités, elles sont très similaires, voire identiques, mais on peut distinguer les versions avec chargement solaire (que je vous conseille d’éviter) et verre saphir. Les modèles de base de la série 7 n’offrent pas de GPS double bande (ce que je trouve regrettable) et au lieu de 32 Go de mémoire, ils proposent 16 Go, ce qui ne devrait pas déranger la plupart des utilisateurs.

Si vous voulez simplement choisir la meilleure montre Garmin jamais créée du moins en termes de fonctionnalités, alors la série Pro est pour vous. Tout y est, y compris la lampe de poche. Vous ne manquerez de rien.

Si le verre saphir et le chargement solaire ne sont pas essentiels pour vous, vous pouvez toujours choisir la version standard de la série 7. Cependant, l’absence de GPS double bande pourrait poser problème si vous vous entraînez beaucoup dans des zones densément peuplées et construites en hauteur.

Ah, il y a aussi trois tailles au choix : petite (S), qui est vraiment petite, moyenne qui est vraiment bien, et grande (X) qui est vraiment monstrueuse. La version 7 non-Pro a une lampe de poche dans la version X, tandis que la version 7 Pro en a une dans toutes les tailles.

Mes recommandations :

Haut de gamme : Fenix 7 Pro, la version que j’ai testée, est superbe.

Option raisonnable : Fenix 7 dans sa version standard.

Option financièrement attractive : Fenix 6. Nettement moins cher que le moins cher des Fenix 7, c’est toujours une très bonne montre. Cependant, je ne sais pas si je la recommanderais sans hésitation, d’autant plus que le saut de précision entre le système de localisation du modèle 6 et même un système de localisation non double bande est important. Je paierais plus cher pour cela.

MARQ

Un jouet pour les très riches. Si vous envisagez d’acheter une montre de cette série, l’opinion d’une personne conduisant une voiture de 13 ans ne vous intéressera probablement pas. Passons.

Quand est-ce que ça vaut le coup ? Quand le leasing de votre voiture est égal à deux fois le salaire mensuel moyen en France.

Garmin Enduro (2)

Fenix 7X avec une batterie boostée. Fonctionnellement, c’est pratiquement la même chose, mais avec une autonomie incroyable sur une seule charge. Un bracelet en nylon remarquable, mais vous pouvez également l’acheter séparément pour le Fenix standard.

Quand est-ce que ça vaut le coup ? Quand vous dites à votre femme que vous partez faire une course et qu’elle ne vous demande pas à quelle heure vous reviendrez, mais plutôt quel jour et quelle semaine. Sinon, vous pouvez tranquillement opter pour un Fenix standard.

Garmin Epix (2) et Epix (2) Pro

Ici, cela devient un peu confus car, théoriquement, il s’agit de l’Epix 2, mais il n’a presque rien en commun avec l’Epix de première génération (j’ai failli l’acheter à une certaine époque), donc nous l’appellerons simplement Epix.

En résumé, c’est la même chose que le Fenix, mais avec un écran AMOLED vraiment agréable et une autonomie légèrement plus courte mais toujours acceptable. Franchement, je le choisirais plutôt que le Fenix à n’importe quel moment de la journée, car cet écran est tout simplement agréable à regarder, même si cela signifie le recharger plus souvent.

La version Pro, tout comme avec le Fenix, n’apporte pas de changements majeurs, sauf ceux mentionnés pour le modèle avec l’écran moins attrayant. Il faut simplement se rappeler que encore une fois, comme avec le Fenix, les Epix de base n’offrent pas de GPS double bande et ont moins de mémoire. Ce n’est qu’avec les versions en verre saphir et Pro que vous obtenez tout ce que vous pouvez attendre. Ah, contrairement au Fenix, il n’y a pas d’option de chargement solaire pour l’Epix, mais cela m’importe peu et cela ne devrait pas déranger la plupart des utilisateurs.

Ah, tout comme avec le Fenix, il y a trois tailles au choix, mais il y a un hic. L’Epix non-Pro n’est proposé que dans la taille moyenne. La plus petite et la plus grande sont réservées au modèle Pro.

Quand est-ce que ça vaut le coup ? Quand vous voulez un Fenix, mais que vous ne voulez pas regarder l’écran MIP.

Mes recommandations :

Il y a un certain nombre de choix à considérer. Votre décision doit être basée sur vos préférences personnelles et vos besoins spécifiques. Cependant, si vous cherchez des recommandations, voici quelques modèles que je suggérerais :

Garmin Fenix 7 Pro

Garmin Fenix 7

Garmin Fenix 6

Garmin Enduro (2)

Garmin Epix (2)

Garmin Epix (2) Pro

Garmin Forerunner 965

Garmin Forerunner 265/265S

Garmin Forerunner 955

Garmin Forerunner 945

Garmin Venu

Garmin Vivoactive

Garmin Vivofit

Garmin Instinct

Il faut se rappeler qu’il n’y a pas de “mauvais” choix ici. Chaque montre Garmin offre un ensemble unique de fonctionnalités qui peut être adapté à différentes activités et modes de vie. L’important est de choisir celle qui correspond le mieux à vos besoins spécifiques. Bonne chance dans votre processus de décision !”