Nouvel iPhone avec un écran sans aucune bordure. Voici l’iPhone ultime

Apple vient de ravir mon cœur et bientôt mon portefeuille. Un nouvel iPhone est censé avoir un écran complètement sans bordure. Si ce plan aboutit, la concurrence pourrait fermer leurs lignes de production, car il serait impossible de produire quelque chose de plus beau.

BREAKING! Apple is working on a 0-bezel iPhone! Looks like Cook is a fan of mine and he hates bezels as much as I do.

According to sources, Apple asked Samsung Display and LG Display to develop OLED screens without bezels at all, completely eliminating bezels and using UPC… pic.twitter.com/mP6QgOeoPw

— ICE UNIVERSE (@UniverseIce) July 24, 2023