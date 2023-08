Garmin Connect : Le guide complet pour exploiter vos montres

Qu’est-ce que Garmin Connect ?

Garmin Connect, selon la description de Garmin, est “l’outil de suivi, d’analyse et de partage des activités de santé et de fitness de votre appareil Garmin”. Il s’agit plus qu’une simple application de fitness, car elle centralise toutes vos données de santé et de fitness et donne également accès aux paramètres importants de votre appareil Garmin. En d’autres termes, Garmin Connect fait office de hub pour vos données de bien-être et de tableau de bord pour votre montre Garmin.



Les fonctionnalités de Garmin Connect

Le suivi des paramètres de santé et de fitness

Garmin Connect suit une multitude de paramètres de santé et de fitness. Il couvre les fondamentaux comme la fréquence cardiaque et le sommeil, mais il suit et calcule également des statistiques plus pointues. Voici les principaux paramètres suivis par Garmin Connect :

Sommeil : Garmin Connect enregistre le nombre total d’heures de sommeil, les phases de sommeil, l’oxygène dans le sang, et le taux de respiration pendant la nuit.

: Garmin Connect enregistre le nombre total d’heures de sommeil, les phases de sommeil, l’oxygène dans le sang, et le taux de respiration pendant la nuit. Poids : Vous devrez entrer manuellement votre poids dans Garmin Connect, mais l’outil calcule le changement de poids et estime votre IMC en fonction de votre taille.

: Vous devrez entrer manuellement votre poids dans Garmin Connect, mais l’outil calcule le changement de poids et estime votre IMC en fonction de votre taille. Calories brûlées : Une estimation du nombre de calories brûlées au cours de la journée. Connect distingue les calories actives moyennes utilisées par rapport au total.

: Une estimation du nombre de calories brûlées au cours de la journée. Connect distingue les calories actives moyennes utilisées par rapport au total. Calories entrantes/sortantes : Cette fonction nécessite une intégration avec MyFitnessPal, mais permet aux utilisateurs de suivre l’énergie obtenue à partir de la nourriture et des boissons.

: Cette fonction nécessite une intégration avec MyFitnessPal, mais permet aux utilisateurs de suivre l’énergie obtenue à partir de la nourriture et des boissons. Oxymétrie de pouls : Connect affiche les niveaux d’oxygène dans le sang tout au long de la journée et calcule une moyenne.

: Connect affiche les niveaux d’oxygène dans le sang tout au long de la journée et calcule une moyenne. Acclimatation à l’oxymétrie de pouls : Principalement bénéfique pour les grimpeurs ou ceux qui vivent en altitude, cette fonction aide les utilisateurs à évaluer comment leur corps réagit aux paysages chauds et élevés.

: Principalement bénéfique pour les grimpeurs ou ceux qui vivent en altitude, cette fonction aide les utilisateurs à évaluer comment leur corps réagit aux paysages chauds et élevés. Respiration : Suivez votre rythme respiratoire tout au long de la journée et pendant votre sommeil.

: Suivez votre rythme respiratoire tout au long de la journée et pendant votre sommeil. Fréquence cardiaque : En plus de la fréquence cardiaque actuelle, Garmin Connect peut également alerter pour des fréquences cardiaques élevées et basses définies par l’utilisateur.

: En plus de la fréquence cardiaque actuelle, Garmin Connect peut également alerter pour des fréquences cardiaques élevées et basses définies par l’utilisateur. Stress : Garmin utilise les données de variabilité de la fréquence cardiaque (HRV) pour évaluer le niveau de stress d’un utilisateur. Ces données sont ensuite tracées et classées sur un graphique.

: Garmin utilise les données de variabilité de la fréquence cardiaque (HRV) pour évaluer le niveau de stress d’un utilisateur. Ces données sont ensuite tracées et classées sur un graphique. Batterie corporelle : La mesure de Garmin pour calculer combien d’énergie de réserve un utilisateur a basé sur le repos, le stress, et l’activité.

: La mesure de Garmin pour calculer combien d’énergie de réserve un utilisateur a basé sur le repos, le stress, et l’activité. Hydratation : Suivez la quantité de liquide que vous ingérez pendant la journée. Connect peut augmenter automatiquement l’objectif quotidien en fonction de la quantité de liquide que vous avez peut-être perdue pendant l’entraînement.

: Suivez la quantité de liquide que vous ingérez pendant la journée. Connect peut augmenter automatiquement l’objectif quotidien en fonction de la quantité de liquide que vous avez peut-être perdue pendant l’entraînement. VO2 max : La quantité d’oxygène que votre corps peut utiliser pendant l’entraînement. Contrairement aux autres mesures, celle-ci n’est calculée qu’après un entraînement.

Navigation dans Garmin Connect

Garmin Connect peut être déroutant au début. Même une fois que vous connaissez bien l’application, attendez-vous à passer quelques instants à trouver le réglage, la mesure ou la bascule exacte. Heureusement, l’application est également personnalisable, vous pouvez donc choisir quelles statistiques afficher sur la page d’accueil ou quels onglets sont disponibles sur sa barre d’onglets.

Raccourcis principaux de Garmin Connect

Vous trouverez quatre icônes en haut de l’application.

L’icône du menu principal à trois lignes est l’endroit où vous trouverez un lien vers pratiquement tout dans Garmin Connect. L’icône à sa droite est votre icône de profil. Si vous n’avez pas défini de photo, cela s’affichera comme un cercle bleu, jaune et rose représentant les entraînements de natation, de course et de cyclisme. Appuyez sur l’icône de l’appareil à côté pour accéder aux paramètres de votre appareil. Vous pouvez ajuster le cadran de votre montre, les paramètres généraux, et plus encore. Enfin, dans le coin supérieur droit se trouve l’icône de synchronisation. Appuyez dessus pour synchroniser les données de votre montre avec Garmin Connect.

Ma journée

Lorsque vous ouvrez Garmin Connect, la première page que vous rencontrerez est “Ma journée”. Il s’agit d’un résumé complet de vos principales mesures de santé et de fitness, y compris la fréquence cardiaque, la batterie corporelle et la respiration. Vous pouvez choisir quelles mesures – ou cartes – afficher en faisant défiler jusqu’au bas de la page et en appuyant sur “Modifier ma journée”. Cette page affiche également un résumé des données collectées la veille, et une moyenne pour les sept derniers jours.

Onglets

Au bas de Garmin Connect, vous trouverez la barre d’onglets. Elle est visible sur tous les écrans de l’application et permet une navigation rapide vers des sections spécifiques. “Mon Jour” et “Notifications” sont les deux onglets permanents, mais les utilisateurs peuvent sélectionner les trois autres. Vous pouvez choisir parmi les onglets suivants :

Activités : Un raccourci vers une archive d’activités, y compris la course, le cyclisme, la natation, et plus encore. Il donne également un accès direct aux données de pas, d’étages, et de minutes d’intensité, et pour les golfeurs, aux cartes de score, aux statistiques de score de golf, et aux statistiques globales.

: Un raccourci vers une archive d’activités, y compris la course, le cyclisme, la natation, et plus encore. Il donne également un accès direct aux données de pas, d’étages, et de minutes d’intensité, et pour les golfeurs, aux cartes de score, aux statistiques de score de golf, et aux statistiques globales. Calendrier : Un journal des activités précédentes présenté sous forme de vue de calendrier. Appuyez sur une date pour voir les détails clés de cette journée, y compris un graphique de fréquence cardiaque.

: Un journal des activités précédentes présenté sous forme de vue de calendrier. Appuyez sur une date pour voir les détails clés de cette journée, y compris un graphique de fréquence cardiaque. Défis (inclut les badges) : Accédez rapidement à la liste des défis de Garmin qui encouragent les utilisateurs à compléter des pas, à enregistrer des activités, ou à atteindre des jalons de fitness dans une période spécifique. Lorsqu’un utilisateur termine un défi, il est récompensé par un badge. Ces badges sont ensuite affichés sur le profil de l’utilisateur, qui peut être rendu public ou partagé avec les Connexions si désiré.

: Accédez rapidement à la liste des défis de Garmin qui encouragent les utilisateurs à compléter des pas, à enregistrer des activités, ou à atteindre des jalons de fitness dans une période spécifique. Lorsqu’un utilisateur termine un défi, il est récompensé par un badge. Ces badges sont ensuite affichés sur le profil de l’utilisateur, qui peut être rendu public ou partagé avec les Connexions si désiré. Connect IQ Store : Un raccourci vers l’application de Garmin et le magasin de personnalisation. En tapant sur cet onglet, vous serez amené à l’application IQ Connect installée sur votre téléphone.

: Un raccourci vers l’application de Garmin et le magasin de personnalisation. En tapant sur cet onglet, vous serez amené à l’application IQ Connect installée sur votre téléphone. Parcours : Une liste de parcours personnalisés et sauvegardés pour le cyclisme, la course, et plus encore.

: Une liste de parcours personnalisés et sauvegardés pour le cyclisme, la course, et plus encore. Garmin Coach : L’entraîneur personnel intégré de Garmin permet aux utilisateurs de mieux planifier les courses et adapte le plan au fur et à mesure qu’ils progressent.

: L’entraîneur personnel intégré de Garmin permet aux utilisateurs de mieux planifier les courses et adapte le plan au fur et à mesure qu’ils progressent. Garmin Golf : Un raccourci vers l’application Garmin Golf.

: Un raccourci vers l’application Garmin Golf. Statistiques de santé : Ce robinet présente une simple liste de toutes les statistiques de santé importantes, et certaines qui sont plus difficiles à trouver dans l’application, y compris l’hydratation et la respiration.

: Ce robinet présente une simple liste de toutes les statistiques de santé importantes, et certaines qui sont plus difficiles à trouver dans l’application, y compris l’hydratation et la respiration. Insights : Cet onglet fournit une vue plus analytique des données quotidiennes de pas, d’étages, et de sommeil. Il comprend également des recommandations personnelles basées sur l’activité passée de l’utilisateur.

: Cet onglet fournit une vue plus analytique des données quotidiennes de pas, d’étages, et de sommeil. Il comprend également des recommandations personnelles basées sur l’activité passée de l’utilisateur. Mon appareil : C’est un onglet à ajouter absolument, à notre avis. Il dirige vers la page des paramètres de la smartwatch connectée.

: C’est un onglet à ajouter absolument, à notre avis. Il dirige vers la page des paramètres de la smartwatch connectée. Fil d’actualité : Un flux général d’activités des utilisateurs et de leurs amis, avec des détails de cartographie et de performance.

: Un flux général d’activités des utilisateurs et de leurs amis, avec des détails de cartographie et de performance. Statistiques de performance : Un onglet minimaliste qui contient les détails du VO2 max et de la courbe de puissance.

: Un onglet minimaliste qui contient les détails du VO2 max et de la courbe de puissance. Segments : Une liste de courses virtuelles auxquelles vous pouvez vous joindre dans votre environnement.

: Une liste de courses virtuelles auxquelles vous pouvez vous joindre dans votre environnement. Plans d’entraînement : C’est effectivement l’onglet Garmin Coach, mais avec plus d’options d’entraînement pour les cyclistes.

: C’est effectivement l’onglet Garmin Coach, mais avec plus d’options d’entraînement pour les cyclistes. Entraînements : Un raccourci vers une liste d’entraînements ponctuels et immédiatement accessibles. Vous pouvez également envoyer ces entraînements (avec instructions) à des appareils Garmin pris en charge.

Pour modifier la barre d’onglets, appuyez sur l’icône de menu à trois lignes, puis sélectionnez “Modifier les onglets”.

Fonctionnalités sociales

Comme Strava, Fitbit, et d’autres applications de santé, Garmin Connect a un volet social. Les utilisateurs peuvent se défier les uns les autres sur des objectifs de pas et de distance, tandis que Garmin encourage également les réalisations à travers un système de badges.

Ces fonctionnalités sociales sont accessibles via l’icône de menu à trois lignes. Garmin utilise des icônes orange pour indiquer les quatre éléments sociaux de Garmin Connect. Voici où chacun de ces éléments de menu vous mènera.

Connexions : Les connexions sont essentiellement la version des amis de Garmin Connect. Vos connexions peuvent voir votre profil et les activités que vous partagez. Ici, vous trouverez également des demandes de connexion en attente et la possibilité d’inviter ou de trouver des amis en utilisant votre liste de contacts, Facebook, ou Google.

: Les connexions sont essentiellement la version des amis de Garmin Connect. Vos connexions peuvent voir votre profil et les activités que vous partagez. Ici, vous trouverez également des demandes de connexion en attente et la possibilité d’inviter ou de trouver des amis en utilisant votre liste de contacts, Facebook, ou Google. Groupes : Si vous préférez vous entraîner avec d’autres personnes partageant les mêmes idées, c’est la section qui vous intéressera le plus. Les groupes permettent aux utilisateurs de rechercher et de rejoindre des collections d’autres personnes qui aiment la course, le cyclisme, et d’autres activités. Chaque groupe est différent, et vous pouvez voir ce sur quoi chacun se concentre le plus avant de vous joindre. C’est une excellente façon de rencontrer d’autres utilisateurs de Garmin Connect au-delà de votre liste de contacts.

: Si vous préférez vous entraîner avec d’autres personnes partageant les mêmes idées, c’est la section qui vous intéressera le plus. Les groupes permettent aux utilisateurs de rechercher et de rejoindre des collections d’autres personnes qui aiment la course, le cyclisme, et d’autres activités. Chaque groupe est différent, et vous pouvez voir ce sur quoi chacun se concentre le plus avant de vous joindre. C’est une excellente façon de rencontrer d’autres utilisateurs de Garmin Connect au-delà de votre liste de contacts. Contacts : Contacts est une page qui vous permet de créer des Connexions en utilisant le numéro de téléphone ou l’adresse électronique d’un autre utilisateur. Vous pouvez également donner à Garmin Connect l’accès à la liste de contacts de votre téléphone ici.

: Contacts est une page qui vous permet de créer des Connexions en utilisant le numéro de téléphone ou l’adresse électronique d’un autre utilisateur. Vous pouvez également donner à Garmin Connect l’accès à la liste de contacts de votre téléphone ici. Sécurité & Suivi : Enfin, ce raccourci est divisé en deux sous-sections. Les caractéristiques de sécurité alertent les utilisateurs lorsqu’ils peuvent avoir besoin d’aide, tandis que LiveTrack vous permet de partager votre position en temps réel avec vos proches.

Fonctionnalités d’entraînements et d’activités

Garmin Connect n’est pas seulement une excellente application de surveillance de la santé et idéale pour ceux qui prennent au sérieux l’amélioration de leur condition physique. Il y a de la place pour les débutants et les utilisateurs plus expérimentés.

Vous pouvez accéder aux fonctionnalités d’entraînement de Garmin Connect en appuyant sur l’icône de menu à trois lignes, puis sur “Entraînement & Planification”. Vous trouverez quatre éléments de menu ici.

Plans d’entraînement : Cette section contient une liste de programmes pour les coureurs et les cyclistes. Elle n’est pas aussi exhaustive que celle de Fitbit Premium, mais tous les plans aideront les utilisateurs à s’entraîner plus efficacement.

: Cette section contient une liste de programmes pour les coureurs et les cyclistes. Elle n’est pas aussi exhaustive que celle de Fitbit Premium, mais tous les plans aideront les utilisateurs à s’entraîner plus efficacement. Parcours : Les randonneurs, les coureurs et les cyclistes peuvent créer des cartes de parcours personnalisées.

: Les randonneurs, les coureurs et les cyclistes peuvent créer des cartes de parcours personnalisées. Stratégies de rythme PacePro : C’est spécifiquement pour ceux qui prévoient de durer pendant une course longue distance. Vous fournissez à Garmin Connect des détails spécifiques sur la course et le parcours, et il vous fournit un plan de rythme de course.

: C’est spécifiquement pour ceux qui prévoient de durer pendant une course longue distance. Vous fournissez à Garmin Connect des détails spécifiques sur la course et le parcours, et il vous fournit un plan de rythme de course. Segments : Une liste de courses virtuelles dans votre environnement.

Si vous voulez un regard historique sur vos entraînements et activités, appuyez sur Activités. Ici, vous pouvez consulter vos données de pas passées, de marche, de course, de cyclisme, de natation, d’entraînement multisport, d’équipement de gymnastique et de fitness, d’étages grimpés, et de données de minutes d’intensité. Vous pouvez également appuyer sur Créer une activité manuelle pour ajouter un entraînement que Connect n’a pas eu l’occasion de consigner. Enfin, vous pouvez modifier une activité pour lui donner un nom, ajouter du contexte, ou réduire les échauffements et les récupérations.

Dans cette section, les golfeurs peuvent également profiter de fonctionnalités spécifiques, y compris les cartes de score, les statistiques de parcours de golf, et les statistiques globales. Ces éléments de menu sont des raccourcis vers des fonctionnalités de Garmin Golf, vous devrez donc télécharger cette application séparément.

Réglage des objectifs dans Garmin Connect

Nous recommandons de régler manuellement les objectifs si vous venez d’acheter votre première montre Garmin. Voici comment ajuster les objectifs de pas, les objectifs d’intensité hebdomadaires, les objectifs de sommeil et les objectifs de poids. Vous pouvez également créer un objectif personnalisé, mais cela nécessite d’accéder au site web de Garmin Connect.

Applications et services compatibles avec Garmin Connect

Garmin Connect peut se synchroniser avec divers sites web, applications et services tiers. L’entreprise liste officiellement les suivants : Beginner Triathlete, Fetcheveryone, Final Surge, MapMyFitness (y compris MapMyRide et MapMyRun), MyFitnessPal, Nike Plus, Runcoach, Run Keeper, Strava, TrainingPeaks, Zwift, Noom, Weight Watchers, Yes.Fit.

Il est à noter que MyFitnessPal, Strava, TrainingPeaks, et Zwift sont les seuls services qui envoient et reçoivent des données de Garmin Connect. Les autres ne recevront que des données.

Les faiblesses de Garmin Connect

Une des principales critiques de Garmin Connect est son design. Visuellement, il est plus encombré que Samsung Health et Fitbit, et la navigation dans l’application n’est pas facile pour les utilisateurs expérimentés, et encore moins pour les débutants. Certaines des options d’onglets et de menus semblent redondantes. De plus, il s’adresse un peu trop aux golfeurs, compte tenu du fait que Garmin dispose déjà d’une application dédiée au golf.

Le manque étrange de fonctionnalités de création d’objectifs manuels sur l’application est regrettable. Le fait de devoir aller sur le site web pour modifier, voir et créer de nouveaux objectifs personnalisés découragera probablement beaucoup de personnes d’utiliser cette fonctionnalité. De nombreux utilisateurs se plaindront également de la synchronisation et de l’appariement peu fiables de Garmin Connect. Bien que nous n’ayons jamais eu de problème avec aucune des montres Garmin que nous avons utilisées, il semble que ce problème soit suffisamment répandu pour être mentionné ici.

Malgré ces problèmes, nous ne pensons pas qu’ils suffisent à dissuader les utilisateurs potentiels de la plateforme Garmin, surtout compte tenu des points forts des montres Garmin.

Questions et réponses fréquentes sur Garmin Connect

Pourquoi ma Garmin ne se synchronise-t-elle pas avec Garmin Connect ?

Il pourrait y avoir plusieurs raisons pour lesquelles votre appareil ne se synchronise pas avec Garmin Connect. Vous pouvez remédier rapidement au problème en redémarrant à la fois votre téléphone et votre montre.

Pouvez-vous avoir des amis sur Garmin Connect ?

Oui, Garmin Connect a des fonctionnalités sociales qui permettent aux utilisateurs de partager des activités avec des amis, de les défier et de rejoindre des groupes.

Quels appareils sont compatibles avec Garmin Connect ?

Garmin Connect est compatible avec tous les appareils de fitness Garmin, y compris les montres de course, les montres multisport, les montres de golf, les montres de plongée, les montres de fitness et les montres de pilotage.

Garmin Connect est un outil puissant pour le suivi de la santé et du fitness. Il offre une grande variété de fonctionnalités et est compatible avec une vaste gamme de produits Garmin. Bien qu’il puisse être difficile à naviguer au début, une fois que vous vous y êtes habitué, il peut être un allié précieux dans votre parcours de santé et de fitness.