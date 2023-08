Garmin Forerunner 265 contre Coros Apex 2 : Quelle montre est faite pour vous ?

Les adeptes de montres sportives GPS sont gâtés avec deux modèles phares sur le marché : la Garmin Forerunner 265 et la Coros Apex 2. Ces deux modèles sont des merveilles technologiques avec leurs designs épurés, leur technologie de pointe et leurs nombreuses fonctionnalités. Alors, comment choisir entre ces deux prétendantes au trône ? Nous allons vous aider à faire votre choix.

Prix : Un investissement à bien peser

La Garmin Forerunner 265 est proposée à un prix d’environ 380 € pour la version standard et 410 € pour la version 265s, qui offre une taille d’écran plus grande et une autonomie de batterie améliorée.

est proposée à un prix d’environ 380 € pour la version standard et 410 € pour la version 265s, qui offre une taille d’écran plus grande et une autonomie de batterie améliorée. La Coros Apex 2 démarre à un prix plus doux de 340 € pour la version standard, tandis que la version Pro, offrant des fonctionnalités supplémentaires, est disponible pour environ 425 €. La version spéciale Apex 2, dotée d’un boîtier en titane et d’une lunette en céramique, est quant à elle vendue pour environ 470 €.

Design et construction : Plastique fibreux vs titane robuste

La Garmin Forerunner 265 offre un design en plastique renforcé par des fibres, lui conférant une légèreté appréciable. Par contre, la Coros Apex 2, sculptée dans du titane de grade 5, offre une résistance accrue aux chocs et aux rayures.

Écran : Luminosité vs précision

La Garmin Forerunner 265 est dotée d’un écran AMOLED de 1,3 pouces offrant une résolution de 416 x 416 pixels, rendant chaque détail net et visible, même en plein soleil. À l’inverse, l’Apex 2 est équipée d’un écran MIP de 1,2 pouces avec une résolution de 240 x 240 pixels, idéal pour économiser la batterie tout en offrant une lisibilité décente.

Capteurs : Le suivi sportif à son paroxysme

Ces montres embarquent un ensemble de capteurs pour suivre vos performances sportives : capteurs de fréquence cardiaque, de SpO2, d’altimétrie barométrique, d’accéléromètre, de gyroscope, de thermomètre et de boussole. L’Apex 2 se distingue également par la présence d’un capteur d’électrocardiogramme (ECG) pour suivre votre santé cardiaque avec précision.

Suivi du fitness : Faites le choix de vos disciplines

La Garmin Forerunner 265 est optimisée pour le suivi des activités de course à pied, offrant des métriques détaillées telles que la cadence, l’oscillation verticale et le temps de contact au sol. L’Apex 2 se distingue par son focus sur les activités outdoor, offrant des données d’escalade, de trekking et de natation en eau libre.

Connectivité : Étendez votre réseau de capteurs

Toutes deux offrent une connectivité Bluetooth pour le couplage avec des capteurs externes. Cependant, la plateforme Garmin supporte également ANT+, offrant une compatibilité avec un plus grand nombre de capteurs externes.

Navigation et Cartographie : Ne vous perdez plus jamais

Les deux montres offrent une navigation basée sur GPX, mais l’Apex 2 se démarque avec une carte de base intégrée qui fournit des informations contextuelles sur votre environnement.

Fonctionnalités de Smartwatch : Payez ou contrôlez à la volée

La Forerunner 265 offre la possibilité de faire des paiements sans contact grâce à Garmin Pay, tandis que l’Apex 2 offre la possibilité de contrôler une GoPro ou une caméra Insta360 directement depuis la montre.

Autonomie de la batterie : Jusqu’où irez-vous ?

La Garmin Forerunner 265 offre jusqu’à 2 semaines d’autonomie en mode smartwatch et jusqu’à 36 heures en mode GPS avec la musique. À l’inverse, l’Apex 2 promet une autonomie impressionnante de 30 jours en mode smartwatch et jusqu’à 100 heures en mode UltraMax GPS.

Garmin Forerunner 265 vs Coros Apex 2 : Quelle est votre préférée ?

Chacune de ces montres a ses propres forces. Si vous êtes un coureur sérieux à la recherche de métriques de course approfondies et d’une montre légère, la Garmin Forerunner 265 pourrait être votre choix. Si vous êtes un aventurier en plein air à la recherche d’une montre robuste et dotée d’une excellente autonomie, la Coros Apex 2 pourrait être votre alliée. Alors, quelle montre conquerra votre poignet ? La décision est entre vos mains !