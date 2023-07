Le meilleur de Final Fantasy bientôt sur Xbox. Et ce n’est que le début

Vous attendez avec impatience le nouveau Final Fantasy sur les consoles Xbox ? Bien que vous ne puissiez pas jouer à Final Fantasy XVI pour le moment, une des meilleures versions de la série – Final Fantasy XIV – sera bientôt à votre portée !

Une histoire de renaissance : Final Fantasy XIV

Final Fantasy XIV a fait ses débuts en septembre 2010. Cependant, il a été accueilli par une vague de critiques énormes – à la fois de la part des critiques et des joueurs eux-mêmes. En conséquence, Square Enix a décidé de fermer les serveurs deux ans plus tard. Cependant, en août 2013, le jeu a fait son retour – avec un nouveau sous-titre et un nouveau réalisateur. “A Realm Reborn”, dirigé par Naoki Yoshida, est rapidement devenu l’un des MMORPG les plus populaires et est disponible sur PC/Mac et sur les consoles PlayStation 4 et PlayStation 5. Le jeu continue de recevoir d’importantes extensions, y compris la plus récente, “Endwalker”, et rien n’indique que sa popularité va diminuer de sitôt.

Section 2 : L’arrivée tant attendue de Final Fantasy XIV sur Xbox

L’arrivée de Final Fantasy XIV sur Xbox : un nouveau partenariat entre Square Enix et Microsoft

Pendant de nombreuses années, on s’est demandé pourquoi FFXIV n’était jamais apparu sur les consoles Xbox. On disait que Sony avait signé des accords qui bloquaient d’autres plateformes. Maintenant, dix ans après la première de “A Realm Reborn”, Square Enix et Microsoft confirment officiellement que l’une des séries Final Fantasy les plus populaires arrivera sur les consoles Xbox Series X et Series S.

Une expérience complète pour les joueurs Xbox

Qu’est-ce que les joueurs peuvent attendre de Final Fantasy XIV sur les consoles Microsoft ? Le jeu offrira tout ce à quoi les joueurs PC et PlayStation ont accès. Tous les add-ons et extensions de l’histoire, du contenu constamment mis à jour, des quêtes secondaires et des événements spéciaux, où vous pouvez obtenir des objets uniques. FFXIV sur Xbox Series X et Series S fera officiellement ses débuts au printemps de l’année prochaine et permettra aux joueurs de jouer avec ceux qui choisissent d’autres plateformes.

Des temps de chargement réduits et une résolution 4K

Avec le support de la résolution 4K sur Xbox Series X, les deux consoles profiteront de temps de chargement courts, ce qui sera certainement une bonne nouvelle pour les joueurs qui ont eu affaire à la version PS4 du titre, où les temps de chargement étaient très longs. Ce problème a été résolu avec la mise à jour vers la version PS5.

Dawntrail : un nouveau chapitre s’ouvre pour Final Fantasy XIV

Avec l’annonce de la version Xbox, l’équipe responsable du développement de Final Fantasy XIV a présenté la première bande-annonce d’une autre extension de l’histoire, dont la première est prévue pour les vacances de l’année prochaine. “Dawntrail”, comme on l’appelle, invitera les joueurs à un long voyage dans le pays de Tural, où il y aura encore plus de défis et de niveaux à gagner. L’extension apportera également deux nouvelles classes à former et de nouveaux adversaires à vaincre.

L’avenir prometteur de Final Fantasy sur Xbox

Lors de l’annonce de FFXIV pour les consoles Microsoft, nous avons entendu d’autres mots – tout aussi importants. Il semble que les fans de Final Fantasy (et d’autres jeux Square Enix) qui attendent encore de nouvelles versions sur Xbox, dont le Final Fantasy VII Remake et le Final Fantasy XVI, pourront enfin les voir. Bien qu’il n’y ait pas eu de détails concrets ou de déclarations hier, les représentants de Square Enix espèrent que leur collaboration avec Microsoft permettra aux joueurs de profiter d’autres jeux qui étaient auparavant réservés exclusivement aux équipements de la concurrence.