Huawei Mate X3 Pro arrive avec une surprise de taille pour tous les utilisateurs !

Le nouveau Huawei Mate X3 Pro prépare un énorme coup de théâtre pour tous ses utilisateurs. Attendez-vous à une caractéristique tant désirée : la prise en charge du réseau 5G. C’est le moment de plonger dans les détails fascinants de ce téléphone de dernière génération.

Une attente forte autour de la 5G

Selon de nombreux rapports, Huawei pourrait renouer avec la prise en charge de la 5G dans le marché des smartphones cette année. En effet, l’entreprise pourrait révéler le Huawei Mate X3 Pro avec une connectivité 5G, après avoir lancé la version 4G du Huawei Mate X3 en mars avec la série Huawei P60.

Des nouveautés attendues pour le Huawei Mate X3 Pro

D’après les dernières fuites, le Huawei Mate X3 Pro arrivera avec la prise en charge du réseau 5G sans donner plus de détails sur les autres caractéristiques du nouveau dispositif. Le Huawei Mate X3 Pro déjà doté de nombreuses fonctionnalités innovantes et d’un design chic pourrait se voir ajouter quelques améliorations par Huawei, notamment la 5G, pour émerveiller les consommateurs.

Des stocks épuisés et une anticipation palpable

Un autre point à noter est que Huawei a déjà épuisé le stock actuel de Huawei Mate X3. Cependant, il est pensé que l’entreprise a mis de côté plus d’un million d’unités pour le nouveau modèle. Le leaker a également suggéré que la série Mate 60 arriverait avec des options de réseau 4G et 5G.

Spécifications du Huawei Mate X3

Le Huawei Mate X3 se distingue comme étant le téléphone le plus léger et le plus mince pouvant se plier, pesant jusqu’à 239 grammes, même plus léger que l’iPhone 14 Pro Max. Grâce à une nouvelle génération de design à charnière, le Huawei Mate X3 offre une meilleure mécanique de pliage.

Un écran OLED et un taux de rafraîchissement impressionnant

Le téléphone est équipé d’un écran OLED interne de 7,85 pouces avec un taux de rafraîchissement de 1-120 Hz et une atténuation PWM à une fréquence de 1440 Hz. Il dispose également d’un écran externe de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 1-120 Hz (LTPO) et une atténuation PWM haute fréquence de 1440 Hz.

Caractéristiques de la caméra

En ce qui concerne la photographie, le téléphone vient avec une triple caméra arrière. La caméra principale a une résolution de 50 mégapixels et supporte l’OIS. La seconde est un téléobjectif périscope de 8 mégapixels, et la troisième est une caméra à très grand angle de 13 mégapixels. Le téléphone supporte la vidéo 4K. À l’avant, on trouve une caméra selfie de 8 mégapixels, f/2.4 (wide).

Une batterie robuste

Le téléphone tire sa puissance d’une grande batterie lithium polymère de 4800 mAh, non amovible. Dans la version chinoise, la batterie est en silicone-carbone d’une capacité de 5060 mAh, non amovible, et supporte une charge filaire de 66W, une charge sans fil de 50W et une charge sans fil inverse de 7.5W.