Microsoft lance une offensive contre les émulateurs sur Xbox : Les joueurs sont dans le viseur

Le géant de la technologie, Microsoft, durcit une fois de plus ses actions contre les émulateurs présents sur les consoles Xbox Series. Cette fois-ci, ce ne sont plus seulement les créateurs et les distributeurs de ces programmes qui sont visés, mais aussi leurs utilisateurs. Lisez la suite pour comprendre l’ampleur de cette offensive !

Utilisez-vous un émulateur PSX, PS2, GameCube ou autre sur la plateforme Xbox One ou Xbox Series ? Si oui, il est important que vous lisiez ce qui suit. Microsoft a lancé une nouvelle offensive contre l’émulation sur ses consoles, cette fois-ci, en déclenchant une vague de bannissements à l’égard des joueurs eux-mêmes.

Il y a quelques mois, lorsque Microsoft a commencé sérieusement sa croisade contre les émulateurs sur les consoles Xbox, il semblait que la campagne avait été couronnée de succès. Les programmes populaires permettant de jouer à des jeux de PSX, PS2, GameCube, Nintendo 64 et d’autres anciennes plateformes ont disparu du Microsoft Store, décevant une partie des utilisateurs de Xbox.

Depuis lors, il semblait que le seul moyen d’utiliser des émulateurs sur les consoles Xbox était de posséder un compte développeur. Cependant, c’est un service payant, qui a effectivement découragé la majorité des fans d’émulation. Il s’est avéré, il y a quelques jours, que les émulateurs étaient de retour sur les Xbox Series ordinaires, grâce à une nouvelle faille, dont nous ne décrirons pas ici.

RETAIL MODE ON XBOX IS DEAD!

– 15-day suspensions handed out to users of retail emulators as a warning shot from Microsoft.

– Devs warning users to delete emulators

– Retail Mode team disbanding and shutting down the Patreon.

Sorry to bear the bad news. RT to warn others pic.twitter.com/nYAQHgtow5

— Miles (@HikikomoriMedia) July 27, 2023