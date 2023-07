Nouvelle avancée majeure chez Xiaomi : découvrez de quoi il s’agit

D’après les dernières nouvelles, Xiaomi travaillerait sur un tout nouveau smartphone phare, comme aucun autre. Il s’agit du modèle 14 Pro+, qui serait le quatrième membre de la prochaine série.

Xiaomi réinvente ses modèles de smartphones phares

Jusqu’à présent, le géant technologique chinois nous avait habitués à sortir deux ou trois smartphones phares de la série principale (sans compter ceux avec la mention “T”). C’était le cas cette année et l’année précédente, lorsque nous avons vu les Xiaomi 12, 12 Pro et 12S Ultra (ainsi que le Mi 11, 11 Pro, 11 Ultra). Cependant, l’année prochaine, cela pourrait changer et l’entreprise pourrait lancer un quatrième modèle, qui serait un modèle intermédiaire entre le Pro et la variante Ultra.

Le Xiaomi 14 Pro+ : une bête de la photographie

Selon les dernières données fournies par Digital Chat Station sur le service chinois Weibo, Xiaomi prépare un quatrième smartphone dans la série 14 – à savoir le modèle Xiaomi 14 Pro+. Les informations fournies par cet utilisateur se vérifient dans la grande majorité des cas, donc nous pouvons aussi croire qu’il ne se trompe pas cette fois-ci.

Notebookcheck a fourni une spécification partielle de l’appareil. Il est important de noter que le prochain smartphone pourrait être une bête de la photographie – tout comme le modèle Xiaomi 13 Ultra, qui n’est pas disponible en Pologne. C’est parce que le fabricant a équipé l’appareil d’un système de quatre caméras – la principale sera basée sur un capteur de 50 Mpix, tandis qu’il y aura également un téléobjectif périscopique offrant un zoom 120x.

Qu’est-ce que le Xiaomi 14 Pro+ offre en termes de zoom ?

Jusqu’à présent, Xiaomi offrait un zoom 5x sur le périscopique, donc nous attendons qu’il sera probablement intégré dans le modèle 14 Pro+. Les deux autres modules restent un grand mystère, mais ils seront probablement un objectif ultra grand angle et un téléobjectif à plus faible grossissement optique – probablement 3x.

Nous pouvons donc nous attendre à ce que le Xiaomi 14 Pro+ photographique offre exactement la même chose que le 13 Ultra.

Qu’en est-il des Xiaomi 14, 14 Pro et 14 Ultra ? Le dernier est tout simplement sidéral

Le Xiaomi 14 et le Xiaomi 14 Pro devraient également offrir des améliorations en termes de caméras. Des rumeurs non officielles indiquent que les deux smartphones auront des téléobjectifs périscopiques – le premier offrira un zoom optique de 3,9x, tandis que le modèle “Pro” aura un zoom sans perte de 5x. Ce qui serait une mise à jour assez importante par rapport aux modèles précédents 13 et 13 Pro.

De plus, les valeurs de capacité des batteries du Xiaomi 14 et 14 Pro ont été annoncées – elles devraient être respectivement de 4860 et 5000 mAh, tandis que les deux smartphones auront un chargement filaire encore plus rapide d’une puissance de 120 W. Pour rappel, actuellement, seul le 13 Pro prend en charge une telle valeur – le 13 de base doit se contenter de 67 W.

Le plus puissant de la série sera le Xiaomi 14 Ultra, qui offrira un téléobjectif Leica à focale variable – vous pourrez choisir entre un zoom optique de 3x et 10x. Sony a déjà utilisé un truc similaire dans le modèle Xperia 1 V. Toute la série Xiaomi 14 sera alimentée par le Snapdragon 8 Gen 3 et les premiers smartphones devraient être lancés dès le début de l’année 2024, nous devrons probablement attendre plus longtemps pour la variante Ultra, qui pourrait ne pas arriver dans le pays de la Vistule.