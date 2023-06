ASUS ROG Ally gagne en puissance : une alternative sérieuse à Steam Deck

ASUS ROG Ally se positionne comme un défi majeur pour Steam et son appareil Steam Deck. En réalité, c’est la seule alternative notable qui surpasse la proposition de Valve. Qu’est-ce qui s’est passé récemment? ASUS a ajouté encore plus de puissance à son ROG Ally. Comment cela est-il possible?

Une console portable plus puissante



Dans un article précédent, nous avons présenté la dernière proposition de console portable ASUS ROG Ally, caractérisée par des composants extrêmement puissants. Tout allait bien, mais une bonne nouvelle est apparue – cette console est devenue encore plus puissante grâce à une nouvelle mise à jour.

Qu’est-ce qui a changé exactement ?

Avant même son lancement sur le marché, ASUS apporte déjà des améliorations à l’ASUS ROG Ally qui rendent l’expérience encore plus agréable particulièrement pour ceux qui ont précommandé cette puissance portable.

Une nette amélioration de la performance

Dans les premières revues d’une des chaînes YouTube populaires, Dave2D, un problème avec la console a été noté. Il s’est avéré qu’à une consommation d’énergie plus faible, la console portable ASUS ROG Ally n’était pas en mesure de rivaliser avec le Steam Deck concurrent, qui est nettement plus faible.

La console consommait de la batterie, mais était en même temps moins performante que son équivalent moins cher. Cela ne devrait pas être le cas, n’est-ce pas?

Optimisation du matériel par ASUS

ASUS a dû optimiser son matériel en conséquence – et ils ont réussi. L’entreprise a publié une nouvelle mise à jour, compatible uniquement avec les derniers pilotes de GPU, pour résoudre ce problème.

Grâce à cette mise à jour, la performance de l’ASUS ROG Ally a augmenté de jusqu’à 20% dans certains cas. Oui, jusqu’à 20% d’augmentation – et cela, tout à fait gratuitement. Cela sonne comme une addition fantastique. Voici à quoi ressemblent maintenant les tableaux. Dans certains jeux, une énorme augmentation du nombre d’images par seconde a été observée :

L’ASUS ROG Ally est plus économe en énergie

Notre console ROG Ally consommera désormais moins d’énergie, durera plus longtemps sur batterie et sera maintenant capable de surpasser facilement le Steam Deck. Et tout cela se passe avant la sortie officielle !

Samuel Le Goff, alias SamuGuru, est un fervent adepte de l’innovation et des nouvelles technologies. Passionné par l’intelligence artificielle, la réalité virtuelle, l’impression 3D et les drones, il explore également les objets connectés et les start-ups prometteuses. Amoureux de science-fiction, SamuGuru partage ses trouvailles, réflexions et analyses sur son blog, tout en invitant ses lecteurs à débattre et échanger sur les tendances futuristes qui façonnent notre monde.