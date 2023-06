Reddit prend le chemin de Twitter : La fin des applications tierces pourrait être proche

Tout semble indiquer que Reddit tente de suivre les traces de Twitter. Cela est dû à la demande qu’il a faite au créateur de la populaire application Apollo pour l’accès à l’API de la plateforme. Le montant exigé semble exorbitant, signifiant potentiellement le début de la fin pour les applications qui utilisent l’API de Reddit.

Après l’acquisition de Twitter par Elon Musk, ce dernier a dû chercher de l’argent partout où il pouvait. Il a donc décidé d’imposer des frais pour l’accès à l’API. Reddit semble maintenant emprunter la même voie, ce qui pourrait nous affecter, nous les utilisateurs. En effet, les applications tierces offrant l’accès à Reddit pourraient commencer à imposer des coûts plus élevés, et dans le pire des cas, elles pourraient disparaître complètement.

Reddit semble avide d’argent. Il demande 20 millions de dollars pour l’accès à l’API.

Just got off a call with Reddit about the API and new pricing. Bad news unless I come up with 20 million dollars (not joking). Appreciate boosts.https://t.co/FliuNCinpZ

— Christian Selig (@ChristianSelig) May 31, 2023