Armored Core 6 : Le nouveau hit de From Software en exclusivité !

J’ai eu le privilège de tester en avant-première le jeu Armored Core 6: Fires of Rubicon, le dernier bijou de From Software. Pendant des heures, j’ai exploré la planète hostile Rubicon, me plongeant dans une expérience vidéoludique unique. Cependant, tout ne m’a pas enthousiasmé de la même manière.

1. Un gameplay captivant, mais des mechas trop légers : Bien que l’expérience de pilotage des mechas dans Armored Core 6 soit captivante, j’ai ressenti un manque de poids réaliste lors de leur maniement. Les fans de la série pourraient défendre ce choix, mais j’espérais une sensation plus authentique, à l’instar des jaegers de Pacific Rim.

2. Une puissance inégalée : Les combats dans Armored Core 6 sont d’une puissance inouïe. Avec quatre boutons d’attaque à ma disposition, réduire les ennemis en tas de ferraille devient un véritable jeu d’enfant. La variété des armes et des tactiques permet de décimer les adversaires avec une aisance incroyable, et les moments où l’on doit contourner certaines défenses sont exaltants.

3. Des affrontements épiques à la manière de Dark Souls : Les combats contre les boss sont un véritable défi, rappelant l’essence de Dark Souls. Ces rencontres uniques sont mémorables et nécessitent souvent plusieurs essais avant de parvenir à les vaincre. L’adaptation de la stratégie et du choix d’armes est primordiale pour réussir ces batailles épiques.

4. Des graphismes corrects, mais des arènes répétitives : La conception graphique d’Armored Core 6 ne surprend pas, les détails des bâtiments et des arbres sont assez basiques. Cependant, les effets spéciaux lors des explosions et des tirs lasers sont saisissants, ce qui ajoute une ambiance captivante aux combats.

5. Des missions courtes mais intenses : Le format fragmenté et les arènes fermées rendent le gameplay d’Armored Core 6 plus intense et direct que celui d’autres titres de From Software. Les missions se bouclent rapidement, ce qui en fait un jeu idéal pour des sessions courtes de détente.

6. Le secret du succès : une pluie de tirs ininterrompue : Dans Armored Core 6, la clé du succès réside dans un tir continu et soutenu en direction de l’ennemi. Cette tactique provoque une pression constante qui fragilise l’adversaire et permet d’obtenir des moments d’accalmie pour infliger des dégâts supplémentaires. Les armes à feu priment sur les lames laser ou les fusils de sniper dans cette approche stratégique.

7. Un plaisir immense à découvrir : Malgré les différences avec Dark Souls et Elden Ring, Armored Core 6: Fires of Rubicon offre une jouabilité inoubliable. La satisfaction ressentie après chaque victoire est indescriptible, et l’envie de progresser et de développer son mecha est addictive. J’attends avec impatience la sortie du jeu complet, espérant y retrouver des missions aussi variées et passionnantes que celles que j’ai expérimentées en avant-première.

Avec Armored Core 6: Fires of Rubicon, From Software nous propose une expérience vidéoludique captivante et palpitante, qui ravira les fans de mechas et les adeptes d’action stratégique. Un incontournable pour les joueurs en quête de sensations fortes et d’une immersion totale dans l’univers des combats futuristes !