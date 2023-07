Le prochain Call of Duty se dévoile, Activision ne s’en cache même pas. Le retour du méchant préféré est confirmé

Il est maintenant certain : Call of Duty: Modern Warfare III sera le prochain opus de la célèbre série. Grâce à la fuite de documents promotionnels – et la confirmation d’Activision – nous savons déjà beaucoup sur le prochain titre. Le bien-connu antagoniste de l’opus original est supposé revenir.

Une rétrospective rapide de la série Call of Duty

Pour rappel, Activision a réanimé et relancé la série Call of Duty: Modern Warfare en 2019, d’où nous avons par exemple Modern Warfare 1 et I, aussi étrange que cela puisse paraître. L’année dernière, la nouvelle version du second opus est sortie (2022), après plus de trois ans depuis le reboot du premier. Cette année, en suivant le plan de publication standard, nous devrions recevoir quelque chose de la Seconde Guerre mondiale, du futur – ou de Black Ops. Pourtant, non. Si vous commencez déjà à regretter le Capitaine Price ou Soap, c’est une bonne nouvelle. Et, attention, il y a des spoilers potentiels concernant la vieille et la nouvelle série MW. Ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu.

Call of Duty: Modern Warfare III a fuité grâce à Monster

🚨 BREAKING: Call of Duty: Modern Warfare III Logo Leaked

Quelqu’un ici est-il intéressé par le célèbre Monster ? Ce dernier aux États-Unis a contribué à la fuite de MWIII. Mais pour récapituler : peu de temps après la sortie de MWII l’année dernière, des rumeurs non confirmées ont émergé selon lesquelles Sledgehammer Games (les créateurs derrière Call of Duty: WWII, Vanguard ou Advanced Warfare) créeraient une “extension premium” pour MWII.

Cependant, l’ensemble devait évoluer à la taille d’un nouveau jeu, nous devions donc obtenir un titre à part entière au lieu d’un simple add-on. Tout le monde l’a-t-il pris au sérieux ? Pas vraiment, mais Activision, connu pour privilégier le profit plutôt que toute autre chose, est derrière la série CoD. Et comme un add-on aurait probablement été moins cher qu’un jeu légitime, cela était prévisible.

Le nouveau titre de la série Modern Warfare un an après le précédent a justement été confirmé. Grâce à la boisson énergisante mentionnée ci-dessus.

Quelques détails sur le prochain Call of Duty: Modern Warfare III

Gloves: Tactical Combat (Gloves)

Scavenger Gloves

Marksman Gloves

Assault Gloves

Gloves: Tactical Combat (Gloves)

Scavenger Gloves

Marksman Gloves

Assault Gloves

Specialist Gloves



La fuite de documents promotionnels et le fait que les nouvelles versions sont vaguement basées sur les précédentes, originales, peuvent nous révéler une partie de l’histoire. Par exemple, le Capitaine Price reviendra, et l’antagoniste (spoilers) sera le légendaire Makarov, qui a été teasé à la fin de l’édition 2022. Ce dernier a également joué un rôle majeur dans MW2 et MW3, où il a terminé son existence à la fin de la trilogie.

Nous savons que dans la prochaine partie, nous pourrons utiliser les opérateurs, les kits et les skins de CoD: MWII.

Les cartes classiques doivent revenir dans de nouvelles versions. Oui, Terminal, où vous avez probablement cassé vos dents, reviendra, avec Highrise et Quarry – celles-ci sont déjà théoriquement dans le jeu, mais dans Al Mazrah, Warzone 2.0. Quant à Warzone, il est également question d’une nouvelle carte, qui devrait ressembler à ce que nous avons vu dans les précédents emplacements.

Les fuites parlent aussi d’un nouveau système de perks. Comme le rapporte Gaming Intel citant le leaker BobNetworkUK, les joueurs auront la possibilité de choisir 4 éléments d’équipement, tels que casque, gilet, gants et bottes, chacun offrant un bonus spécifique.

Quand est prévue la sortie du jeu ?

Selon les informations fournies par Insider Gaming, Modern Warfare III doit sortir le 10 novembre 2023. Les joueurs auront des opportunités supplémentaires de jouer à MW3 avant sa sortie officielle :

Beta MW3 sur PlayStation : du 6 au 10 octobre 2023

Deuxième week-end de tests bêta : du 12 au 16 octobre 2023

Accès anticipé au mode histoire : le 2 novembre 2023

En résumé, Modern Warfare III sortira en 2023, probablement en novembre – et sera une continuation directe de la seconde version. Plus une évolution qu’un tout nouveau jeu.