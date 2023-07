Le Duel des Montres : Huawei Watch 4 vs Galaxy Watch 5 !

L’ère des montres intelligentes a introduit un large éventail de gadgets étonnants sur le marché. Le Huawei Watch 4 et le Samsung Galaxy Watch 5 sont deux de ces montres Android de premier plan disponibles aujourd’hui.

Alors que la Galaxy Watch 5 se vante d’un design épuré, un visage de montre personnalisable créé par l’IA et divers modes sportifs, la Huawei Watch 4 offre une excellente surveillance de la santé, une longue durée de vie de la batterie et des boutons personnalisables.

Dans cet article, nous comparerons ces deux montres en détail pour vous aider à prendre une décision éclairée sur celle à acheter.

Huawei Watch 4 vs Samsung Galaxy Watch 5 : Tarification

Le Huawei Watch 4, étant relativement récent, est vendu au prix de 450 USD pour le modèle de base, soit environ 380 euros. D’un autre côté, le Samsung Galaxy Watch 5, qui est sur le marché depuis près d’un an, peut être obtenu pour 270 dollars pour la petite version Bluetooth de 40 millimètres, soit environ 230 euros. Cela fait une différence de prix significative de 200 USD entre les deux montres, soit environ 170 euros.

Huawei Watch 4 vs Samsung Galaxy Watch 5 : Examen détaillé

Design et Construction

Le Huawei Watch 4 est une montre intelligente volumineuse disponible en tailles de 46 et 48 millimètres, avec un écran en verre, un dos en céramique et un boîtier en acier inoxydable. Il dispose d’un grand écran OLED de 1,5 pouces avec un mode d’affichage toujours actif. La montre comprend deux boutons physiques, dont l’un est une couronne rotative pour faire défiler les notifications et les menus d’applications.

Le second bouton est personnalisable, permettant un accès rapide à diverses applications. Le Samsung Galaxy Watch 5, quant à lui, arbore un écran tactile Super AMOLED de 1,4 pouce avec un mode d’affichage toujours actif. Il est livré avec une lunette haptique pour naviguer à travers les notifications et les applications. La montre comprend deux boutons physiques entièrement personnalisés.

Les deux montres sont résistantes à l’eau jusqu’à 5 ATM, mais seule la Huawei Watch 4 est compatible avec les smartphones iOS et Android, tandis que la Samsung Galaxy Watch 5 n’est compatible qu’avec les smartphones Android.

Caractéristiques de suivi de santé

En termes de mesures de santé, la Huawei Watch 4 offre un léger avantage. Les deux montres incluent des moniteurs de fréquence cardiaque qui suivent tout au long de la journée et fournissent des alertes pour des fréquences cardiaques élevées ou basses.

De plus, la Huawei Watch 4 offre un suivi de la température de la peau, un suivi de la rigidité artérielle, et une fonction de coup d’œil au rythme cardiaque pour une évaluation de santé complète. Cependant, la Samsung Galaxy Watch 5 dépasse la Huawei Watch 4 avec des fonctionnalités supplémentaires telles que la mesure de la pression artérielle et l’analyse de la composition corporelle, y compris les mesures de l’IMC et de la masse grasse.

Modes Sportifs

Les Huawei Watch 4 et Samsung Galaxy Watch 5 offrent une large gamme de modes sportifs. La Galaxy Watch 5 propose une sélection extensive, incluant des modes spécifiques comme les courbes de bras et le développé couché, en plus des modes standard disponibles sur la plupart des montres intelligentes.

La Huawei Watch 4 propose également divers modes sportifs, ainsi que des parcours de course pour des programmes de combustion des graisses, des courses longues, l’entraînement par intervalles à haute intensité (HIIT), et plus encore. Les deux montres permettent le contrôle de la musique pendant les entraînements et fournissent des statistiques détaillées dans les applications accompagnantes.

Disponibilité des applications

La Samsung Galaxy Watch 5 excelle en matière de disponibilité d’applications, offrant 16 Go de stockage interne et un accès direct à la Google Play Store. Cela permet de télécharger facilement un large éventail d’applications.

D’autre part, la Huawei Watch 4 nécessite le téléchargement d’applications tierces soit par l’intermédiaire de l’application Huawei Health, soit directement sur la montre. Cependant, la sélection d’applications sur la Huawei Watch 4 n’est pas aussi étendue que sur la Galaxy Watch 5.

Notamment, Spotify ne peut être téléchargé que sur la Galaxy Watch 5, ce qui en fait un choix plus favorable pour les amateurs de musique.

Visage de la montre et personnalisation

Les deux montres offrent des visages de montre personnalisables, permettant aux utilisateurs d’échanger des complications et de changer les couleurs. La Samsung Galaxy Watch 5 va plus loin avec des visages de montre générés par l’IA. En prenant une photo, l’IA de la Galaxy Watch 5 utilise les couleurs de l’image pour créer des visages de montre uniques.

La Huawei Watch 4 offre également des options de personnalisation, y compris des tuiles qui ont de multiples complications, offrant un accès rapide aux mesures de santé et aux modes sportifs.

Assistants vocaux

Les deux montres disposent d’assistants vocaux, avec la Samsung Galaxy Watch 5 intégrant Google Assistant et la Huawei Watch 4 intégrant Cecilia. Alors que les deux assistants vocaux fournissent des fonctionnalités de base telles que le démarrage des entraînements et la vérification de la météo, Google Assistant offre une plus grande gamme de commandes, lui donnant un avantage en termes de capacités d’interaction vocale.

Notifications et messagerie

Les Huawei Watch 4 et Samsung Galaxy Watch 5 permettent aux utilisateurs de recevoir et de répondre aux notifications directement depuis la montre. Le micro et le haut-parleur intégrés permettent aux utilisateurs de répondre aux appels entrants et même de démarrer des commandes vocales.

Les deux montres offrent des fonctionnalités standard telles que les minuteries, les chronomètres, les réveils et les applications météo. Cependant, la Huawei Watch 4 se distingue en offrant l’option de changer la disposition des applications de la grille par défaut à une disposition en liste, offrant une expérience personnalisée.

Autonomie de la batterie

En ce qui concerne l’autonomie de la batterie, les deux montres fournissent environ deux jours d’utilisation avec le mode d’affichage toujours activé. Les temps de charge sont relativement rapides, avec seulement 15 à 20 minutes de charge fournissant suffisamment d’autonomie pour une journée entière.

Bien que la Huawei Watch 4 puisse sembler avoir une meilleure autonomie de la batterie en raison de sa taille plus grande, les deux montres offrent des performances similaires à cet égard.

Comparaison des spécifications : Huawei Watch 4 vs Samsung Galaxy Watch 5

Caractéristique Huawei Watch 4 Samsung Galaxy Watch 5 Design & Matériaux Forme: Circulaire, Boîtier: Acier inoxydable, Bracelet: Diverses options Forme: Circulaire, Boîtier: Aluminium, Bracelet: Silicone Écran 1.4 pouces LTPO AMOLED 40mm: 1.2 pouces AMOLED, 44mm: 1.4 pouces AMOLED Résolution 466 x 466 pixels 466 x 466 pixels Dimension 46mm 40mm: 396×396 Pixels, 44mm: 450×450 Pixels Poids 63 grammes 40mm: 28.7g, 44mm: 33.5g Capteurs Technologie TruSeen 5.0 pour la détection de la rigidité artérielle, détection de la température de la peau, ECG, surveillance SpO2, surveillance de la fréquence cardiaque, et suivi TruSleep Fréquence cardiaque, SpO2, composition corporelle, ECG, suivi du sommeil GPS Oui GPS/GLONASS intégré NFC Oui Oui Connectivité Bluetooth 5.3 Bluetooth 5.2, Wi-Fi Résistance à l’eau 5 ATM 5 ATM Autonomie de la batterie 4.5 jours / 21 jours en mode ultra 40mm: 284mAh: Jusqu’à 50 heures, 44mm: 410mAh: Jusqu’à 50 heures Prix 449,99€ 469€

Huawei Watch 4 vs Samsung Galaxy Watch 5 : Laquelle devriez-vous acheter ?

Dans la bataille de la Huawei Watch 4 vs la Samsung Galaxy Watch 5, les deux montres intelligentes ont leurs propres atouts. La Huawei Watch 4 excelle en matière de précision du suivi de la santé et offre des fonctionnalités comme le suivi de la température de la peau et les mesures de la rigidité artérielle.

D’un autre côté, la Samsung Galaxy Watch 5 offre un design élégant, une large gamme de modes sportifs, une disponibilité d’applications étendue grâce à la Google Play Store, et la possibilité de télécharger Spotify pour une écoute hors ligne.

Si le suivi précis de la santé et les boutons personnalisables sont essentiels pour vous, le Huawei Watch 4 pourrait être l’option la meilleure. Cependant, si vous privilégiez un design élégant, un vaste choix de modes sportifs et une disponibilité d’applications étendue, le Samsung Galaxy Watch 5 serait le choix recommandé.