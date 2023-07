Découvrez les nouveaux Samsung Galaxy Watch 6: lequel choisir, la version de base ou la Classic?

Samsung a créé l’excitation lors de son événement Galaxy Unpacked en dévoilant ses tout nouveaux Samsung Galaxy Watch 6. Mais quel modèle choisir ? Nous explorons cela dans cet article détaillé.

Samsung Galaxy Watch 6 : une offre rafraîchissante

Lors de l’événement Galaxy Unpacked, Samsung a présenté une myriade d’appareils, y compris ses pliables Samsung Galaxy Z Flip 5 et Z Fold 5. Mais les véritables stars de cet événement étaient les nouvelles montres Galaxy Watch 6. Samsung propose deux types de montres en plusieurs versions.

La série Galaxy Watch 6 se compose de quatre modèles : la Watch 6 40 mm et 44 mm, ainsi que la Watch 6 Classic avec des boîtiers de 43 mm et 47 mm.

Galaxy Watch 6 : Spécifications techniques

La Galaxy Watch 6 possède un écran Super AMOLED de 1,31″ pour le modèle 40 mm et de 1,47″ pour le modèle 44 mm. Elle est dotée d’un boîtier en aluminium et d’un anneau tactile. Le verre de la montre est en saphir. Sa batterie est de 300 mAh pour la 40 mm et de 425 mAh pour la 44 mm. Les dimensions sont respectivement de 40,4 × 38,8 × 9 mm et 44,4 × 42,8 × 9,0 mm. Le modèle 40 mm pèse 28,7 g et le 44 mm pèse 33,3 g.

À l’intérieur, elle est alimentée par un processeur Exynos W930 5 nm à 1,4 GHz et elle dispose de 2 Go de RAM. Elle offre également 16 Go de mémoire interne pour le stockage de données.

La montre a une étanchéité de classe 5ATM, est résistante à la poussière selon la norme IP68 et respecte le standard militaire de résistance MIL-STD-810H.

Galaxy Watch 6 Classic : Un pas vers l’élégance

La Galaxy Watch 6 Classic, qui remplace le modèle “Pro” de l’année dernière, présente un design très élégant. Samsung a décidé de réintroduire une caractéristique très appréciée des modèles précédents, à savoir un anneau physique rotatif.

L’écran de la Galaxy Watch 6 Classic est également recouvert de verre saphir et mesure 1,31″ pour la version 43 mm et 1,47″ pour la 47 mm. Le boîtier est en acier inoxydable. Elle dispose d’une batterie de 300 mAh pour la version 43 mm et de 425 mAh pour la 47 mm. Ses dimensions précises sont de 42,5 × 42,5 × 10,9 mm et 46,5 × 46,5 × 10,9 mm. Elle est plus lourde que le modèle de base, pesant respectivement 52 g et 59 g selon la version.

Elle utilise le même processeur Exynos W930 5 nm à 1,4 GHz, 2 Go de RAM et 16 Go de stockage interne. Comme le modèle de base, le modèle Classic est conforme aux normes 5ATM, IP68 et MIL-STD-810H.

Des fonctionnalités de pointe pour un suivi de santé optimal

Les deux versions de la montre sont équipées d’une multitude de capteurs, dont le module Samsung BioActive, qui comprend un moniteur de fréquence cardiaque avec électrocardiogramme et un capteur d’impédance bioélectrique, un capteur de température, un accéléromètre, un baromètre, un gyroscope, un compas et un capteur de lumière.

La Galaxy Watch 6 permet également une analyse du sommeil, mesurant sa durée et ses cycles. L’utilisateur reçoit des rapports de nuit qui l’informent si son sommeil a été suffisamment réparateur. Cette fonction est combinée avec la fonction de coaching de sommeil, qui offre des conseils sur le repos nocturne ainsi que des rappels.

Le smartwatch de Samsung effectue également une analyse de la composition corporelle, mesurant le métabolisme et la proportion de muscles, de graisse et d’eau dans le corps. Dans ce modèle, les zones de mesure de la fréquence cardiaque et les réglages d’intensité de course ont été menés. Il propose également 100 modes d’entraînement différents, dont un nouveau mode de course sur piste.

La nouvelle fonction HR Alert informe l’utilisateur si sa fréquence cardiaque est trop élevée ou trop basse. La Galaxy Watch mesure également la température de la peau pendant la nuit, ce qui permet aux femmes de suivre leur cycle. Samsung vante également la fonction de détection des chutes graves. Dans ce cas, la montre informera les services d’urgence ou des personnes sélectionnées.

Prix des Samsung Galaxy Watch 6 et Galaxy Watch 6 Classic

En ce qui concerne les prix de ces montres, elles sont disponibles en versions avec et sans connectivité LTE et support eSIM. Les précommandes commenceront le 26 juillet, et les ventes à partir du 11 août.

Voici les prix en zlotys convertis en euros (le taux de conversion est de 0,22, selon les taux de change au moment de l’écriture de l’article) :

Galaxy Watch 6 44 mm – 351,78€ ;

40 mm – 329,78€ ;

44 mm LTE – 406,78€ ;

40 mm LTE – 373,78€ ;

Galaxy Watch 6 Classic 43 mm – 417,78€ ;

47 mm – 461,78€ ;

43 mm LTE – 472,78€ ;

40 mm LTE – 505,78€.

Samsung propose également une offre de prévente pour la série Galaxy Watch 6. En achetant l’appareil avant le 11 août, vous pouvez choisir de participer à un programme de rachat de l’appareil actuel, qui réduira le prix de l’appareil, ou opter pour une option de remboursement sur carte pour obtenir un bonus de 99€ pour les paiements mobiles.