Le Samsung Galaxy Z Flip 5, une transformation impressionnante – Nos premières impressions

Le Samsung Galaxy Z Flip 5 redéfinit le futur des smartphones. Avec son design amélioré, sa praticité accrue et un prix constant, ce nouvel ajout à la gamme Samsung a beaucoup à offrir. Lisez la suite pour découvrir pourquoi le Z Flip 5 pourrait bien être votre prochain achat smartphone.

Un écran avant bien plus grand : la principale nouveauté

La première chose que l’on remarque sur le Samsung Galaxy Z Flip 5 est son écran avant bien plus grand. Contrairement au petit écran de 1,9 pouce du Z Flip 4, le nouveau modèle est équipé d’un écran avant de 3,4 pouces qui occupe presque la moitié de l’appareil. Ce plus grand écran ouvre de nouvelles possibilités. Non seulement vous pouvez lancer une multitude d’applications, y compris Google Maps, YouTube, le calendrier, les messages SMS, l’appareil photo, mais de nouvelles fonctionnalités seront ajoutées à l’avenir. De plus, vous pouvez maintenant personnaliser les widgets à votre guise.

Gestes tactiles et widgets : une expérience utilisateur améliorée



Avec le Z Flip 5, l’interaction avec votre smartphone devient plus intuitive grâce à l’introduction des gestes tactiles. Un simple glissement de doigt vers le haut vous ramène à l’écran principal, tandis que le geste de pincement déclenche le mode Multi Widget View, qui affiche tous vos widgets. Sans même ouvrir votre smartphone, vous pouvez accéder à votre historique d’appels, rappeler, ou répondre à des SMS à l’aide du clavier QWERTY.

Le fabricant a intégré des solutions adaptatives telles que des formes de cadrans plus créatives, cohérentes avec le design des cadrans de la Galaxy Watch 6. De nouvelles fonctionnalités ont également été ajoutées à l’écran extérieur. L’écran s’allume même lorsque le smartphone est à moitié ouvert, permettant ainsi une rotation à cette position. En outre, vous pouvez mettre un appel en sourdine simplement en posant votre main sur le téléphone plié.

Personalisation et modifications : à explorer plus en détail

Le Samsung Z Flip 5 offre de nombreuses options de personnalisation et de petites modifications, que nous examinerons plus en détail lors de l’essai complet. Parmi les améliorations apportées à l’écran ouvert, citons la possibilité de faire défiler une vidéo de 10 secondes, un fond semi-transparent, des informations sur le contenu et un zoom. Cela permet d’afficher une vidéo sur l’ensemble du panneau supérieur, tandis que le panneau inférieur devient un centre de contrôle.

Une fermeture parfaite : le nouveau charnière du Galaxy Z Flip 5

Comme avec le modèle Fold 5, le Samsung Galaxy Z Flip 5 est équipé d’un nouveau charnière, permettant au smartphone de se plier parfaitement sans laisser d’espace important au niveau du pli. Non seulement cela est plus esthétique, mais cela réduit également le risque d’endommager et de salir l’écran lorsque le téléphone est plié. En outre, le smartphone est plus mince de 2 mm une fois plié (15,1 mm vs 17,1 mm), ce qui lui donne un aspect très élégant. Le fabricant offre également une garantie pour 200 000 pliages.

Une durabilité améliorée : la protection Corning Gorilla Victus 2

L’écran externe et le boîtier arrière du Galaxy Z Flip 5 sont recouverts de verre Corning Gorilla Victus 2, résistant aux dommages. L’objectif et le cadre de l’appareil photo arrière sont protégés par du verre Gorilla Glass 3. De plus, le smartphone est recouvert d’un nouveau film en usine, que le fabricant remplacera sous garantie en cas de déchirure. Avec une résistance à l’eau de classe IPX8, l’appareil peut rester sous l’eau jusqu’à 1,5 m pendant 30 minutes.

Le capteur de l’appareil photo : toujours 12 Mpix, mais avec une nouvelle matrice

Le Samsung Z Flip 5 dispose d’un appareil photo de la même résolution de 12 Mpix que son prédécesseur, mais avec une nouvelle matrice. En combinaison avec le processeur Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, il promet une meilleure qualité d’image. Le grand écran externe permet également de se filmer ou de se photographier plus facilement avec l’appareil photo principal. Le smartphone peut être posé sur une table ou une étagère pour une vue claire.

Le fabricant met également en avant une réduction améliorée du bruit, un mode nuit pour les films avec un fort soutien de l’IA, et une meilleure stabilisation de l’image.

Samsung Z Flip 5 – Prix

Le Samsung Z Flip 5 est maintenant disponible en précommande. Voici les prix en euros :

8 Go /256 Go – environ 1240€

8 Go /512 Go – environ 1330€

Le smartphone est disponible en beige, graphite, menthe, et violet. En commandant en ligne sur le site de Samsung, d’autres couleurs sont également disponibles : gris, vert, bleu, jaune.

La version de base est environ 22€ plus chère, tandis que le modèle à plus grande capacité a le même prix que le Flip 4. C’est une bonne nouvelle, et le Flip 5 semble être raisonnablement tarifé.