Apple travaille dur sur un iPad pliable depuis plusieurs années. Quand verrons-nous les résultats?

Apple ne chôme pas ! La rumeur d’un iPad pliable est de plus en plus forte, au point de devenir une réalité. Imaginez un iPad que vous pouvez plier et ranger dans votre poche, tout comme un téléphone. La technologie est déjà en marche depuis plusieurs années. Lisez la suite pour en savoir plus sur ce que la technologie d’Apple a en réserve pour nous.

Apple travaille sur un iPad pliable

Selon un récent rapport, Apple est sur le point de réaliser une avancée majeure : la création d’un iPad pliable. La firme de Cupertino travaille sur cette technologie depuis des années et pourrait l’introduire non seulement sur l’iPhone, mais aussi sur l’iPad.

Les smartphones à écran pliable ne sont pas une surprise

De nos jours, les smartphones à écran pliable ne sont plus une surprise. Plusieurs fabricants développent cette technologie, mais Samsung est sans aucun doute le leader dans ce domaine. Même s’il n’a pas été le premier fabricant à lancer un smartphone pliable sur le marché, les Z Fold et Z Flip de Samsung font partie des appareils de ce type les plus populaires. Le principal concurrent de Samsung est évidemment Apple, qui n’a pas encore dévoilé de matériel pliable, mais cela pourrait changer dans un futur proche.

Apple veut aussi son pliable

Apple, bien sûr, veut aussi son propre appareil pliable. Cependant, il ne s’agit pas d’un iPhone, mais d’un iPad. DigiTimes a publié un nouveau rapport qui confirme les rumeurs précédentes concernant un iPad pliable. Il révèle que la société basée à Cupertino travaille sur des smartphones pliables depuis des années, et que la technologie des appareils pliables pourrait être utilisée dans des tablettes.

Les prévisions pour le futur

Les informations publiées en janvier de cette année suggéraient qu’un pliable d’Apple pourrait arriver sur le marché en 2024. Cependant, les informations de Mark Gurman de Bloomberg et du directeur général de Display Supply Chain Consultants, Ross Young, ont démenti les rumeurs précédentes. Ils ont confirmé qu’ils n’avaient alors aucune information sur la création de ce type d’appareil.

Les détails techniques du futur iPad pliable

De plus, les rapports de janvier de Ming-Chi Kuo ont également annoncé que l’iPad pliable pourrait avoir un nouveau design, sans plus de détails. Ce que nous savons avec certitude, c’est que la tablette devrait avoir un écran OLED, que tous les pliables possèdent, ainsi qu’une charnière spéciale pour permettre le pliage de l’appareil. L’iPad pliable pourrait être très grand, probablement même plus grand que l’actuel iPad Pro avec un écran de 12,9 pouces.

Rumeurs et confirmations

Les informations les plus récentes sont toujours des rumeurs, mais elles confirment qu’Apple envisage un iPad pliable. Ainsi, avec le temps, un tel appareil pourrait être introduit sur le marché. Si l’entreprise devait vendre un tel appareil, elle ne choisirait certainement pas un prototype défectueux, mais introduirait un appareil entièrement fonctionnel et bien pensé, capable de rivaliser avec les tablettes traditionnelles.