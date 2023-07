Une manette Xbox qui sent comme une pizza? C’est réel et c’est gratuit !

Imaginez une manette de jeu qui sent la pizza. Ce n’est pas une blague, et ce n’est pas non plus le fruit de votre imagination. Le géant du jeu vidéo, Microsoft, s’est associé à Paramount Pictures pour créer une manette Xbox très spéciale pour célébrer la sortie du nouveau film des Tortues Ninja en août. Cette manette est loin d’être ordinaire – non seulement elle dégage l’arôme de la pizza, le fast-food préféré des célèbres Tortues Ninja, mais elle est aussi gratuite !

Une manette unique et parfumée à la pizza

Le design de cette manette est inspiré par les Tortues Ninja. Mais le plus intrigant, c’est qu’elle dégage une odeur de pizza grâce à des diffuseurs spécialement intégrés. Et si vous vous demandez comment obtenir cette manette exceptionnelle, ne vous inquiétez pas, vous n’avez pas besoin de dépenser un seul euro. Cette manette est en fait offerte lors d’un tirage au sort gratuit.

the pizza party never stops with these guys🍕 follow @XboxGamePass & RT this post with #XboxTMNTMoviesweepstakes for a chance to win these TMNT-inspired controllers! be sure to see @TMNTMovie in theatres 8/2/23 in the US! ages 18+. ends 08/13/23. rules: https://t.co/C2Pjfi7yru pic.twitter.com/h6P3sjcvu7 — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) July 24, 2023

Comment obtenir cette manette gratuitement ?

Si vous voulez tenter votre chance pour remporter cette manette Xbox parfumée à la pizza, tout ce dont vous avez besoin est un compte Twitter. Il vous suffit de suivre le profil Xbox Game Pass sur Twitter et de retweeter le post avec le hashtag #XboxTMNTMoviesweepstakes.

Microsoft défie Sony avec des manettes innovantes

Microsoft est connu pour créer des éditions spéciales de ses manettes Xbox, et cette fois, ils ont dépassé toutes les attentes. Sony, un autre géant du jeu vidéo, n’a rien à voir avec cette innovation. Les manettes de la nouvelle édition limitée des Tortues Ninja sont non seulement visuellement intrigantes, mais elles ont aussi un arôme alléchant – à condition que vous aimiez l’odeur de la pizza, bien sûr.

Les règles du tirage au sort

La campagne a déjà commencé et durera jusqu’au 13 août. Pour participer, vous devez avoir au moins 18 ans et résider dans l’un des pays soutenus – la Pologne est sur cette liste. Microsoft contactera directement les heureux gagnants, qui recevront non seulement la manette, mais aussi un code pour un abonnement de 3 mois à Xbox Game Pass et une bouteille spéciale avec des motifs du film.

Vérifiez votre éligibilité pour participer

Pour vous assurer que vous êtes éligible à cette offre exceptionnelle, vous devez vérifier que vous résidez dans l’un des pays pris en compte. Vous pouvez le faire en consultant la liste des régions supportées sur le site officiel de Microsoft à partir de ce lien. De plus, n’oubliez pas de consulter les règles officielles du jeu avant de participer. Elles sont disponibles sur le site de Microsoft, que vous pouvez visiter en cliquant ici. Assurez-vous de bien comprendre les conditions avant de tenter votre chance. Bonne chance