Zelda Ocarina of Time : Nintendo a corrigé ce qui faisait tourner les joueurs en rond depuis 28 ans

Le Temple de l’Eau ne devrait plus vous perdre de la même façon. Dans le remake de Zelda: Ocarina of Time sur Switch 2, Nintendo a retravaillé deux sources de confusion du célèbre donjon : les changements d’équipement et la difficulté à comprendre comment les salles s’articulent. Les énigmes restent au cœur de l’aventure, mais l’interface et les murs ne doivent plus ajouter leur propre obstacle.

Eiji Aonuma, qui avait conçu ce temple pour le jeu de 1998, explique ces choix dans un entretien publié par Nintendo le 3 novembre. Il s’agit du travail réalisé pour le remake, pas d’un correctif téléchargé aujourd’hui.

Le problème n’était pas seulement de trouver la solution

Aonuma décrit un enchaînement pénible dans l’original : la complexité des lieux s’ajoutait aux ouvertures répétées du menu pour changer d’objet. À force d’interrompre ses déplacements, le joueur pouvait perdre le fil de sa position et de sa direction.

C’est une distinction importante. Hésiter devant une énigme peut faire partie du plaisir de Zelda. Ne plus savoir par quelle porte on est arrivé relève d’un autre problème. Une aide qui réduit cette confusion ne donne pas nécessairement la réponse à la place du joueur : elle lui permet de consacrer son attention à la bonne question.

Des parois ajourées pour mieux relier les pièces

Nintendo indique avoir simplifié les changements d’objets. Certaines parois ont aussi été remplacées par des structures ajourées, à travers lesquelles on peut voir les pièces voisines. Le joueur dispose ainsi de davantage de repères pour comprendre l’espace.

Voir une salle n’est pas encore savoir comment l’atteindre. C’est précisément l’intérêt de cette approche : donner une information de position sans transformer le donjon en couloir. Une ouverture visible permet de se demander comment rejoindre l’autre côté, plutôt que de chercher au hasard une pièce dont on avait oublié l’existence.

Pour un ancien joueur, la bonne comparaison ne se limite donc pas aux textures. Regardez aussi ce qui reste visible lorsque Link se déplace et ce qu’il faut interrompre pour changer d’équipement. Notre comparaison des versions Nintendo 64, 3DS et Switch 2 complète cette lecture visuelle du remake.

Le temple reste un donjon, pas une visite guidée

Les développeurs disent avoir globalement conservé les mécanismes des donjons tout en ajustant leur lisibilité. Cela ne prouve pas que personne ne restera bloqué, ni que chaque ancienne solution s’applique sans changement. La difficulté d’une énigme et la clarté des commandes sont deux choses différentes.

Si vous reprenez l’aventure après des années, laissez-vous donc le temps d’observer les nouveaux repères avant d’ouvrir une solution complète. Pour chercher un élément oublié sans dévoiler toute la suite, les outils de Zelda Notes sur téléphone répondent à un besoin différent. Ici, Nintendo cherche surtout à vous laisser réfléchir au temple sans devoir lutter en même temps contre sa lecture.

Crédit image : Nintendo.