La Steam Machine de Valve est citée par 21 % des développeurs interrogés dans l’enquête de novembre de la Game Developers Conference. La prochaine PlayStation recueille 10 %, et la prochaine Xbox, connue sous le nom de Project Helix, 8 %. Le chiffre en dit davantage sur les projets que préparent les studios que sur le nombre de jeux que chaque machine aura à sa sortie.

Où se situe la Steam Machine face aux consoles déjà en vente ?

Le rapport de la GDC montre que les machines déjà installées restent nettement plus souvent citées. La PS5 et la PS5 Pro sont à 45 %, les Xbox Series à 37 % et le Steam Deck à 32 %. Le PC est à 81 %. Ces pourcentages ne forment pas des parts de marché : un même projet peut viser plusieurs plateformes.

Plateforme Part des répondants PC 81 % PS5 et PS5 Pro 45 % Xbox Series X et S 37 % Steam Deck 32 % Nintendo Switch 2 29 % Steam Machine 21 % Prochaine PlayStation 10 % Xbox Project Helix 8 %

Ce que ça peut changer si vous jouez déjà sur Steam

Pour un studio qui publie déjà sur Steam, cibler une machine de salon sous SteamOS revient notamment à vérifier que le jeu fonctionne correctement depuis le canapé. Naviguer dans les menus à la manette, lire les textes à distance et maintenir une cadence régulière sur un téléviseur sont trois enjeux concrets. La Steam Machine donne aux équipes une configuration précise sur laquelle tester ces points. Le sondage ne dit pas quels studios mèneront ce travail jusqu’à la sortie.

Pour le joueur, un titre qui démarre et se pilote correctement à la manette n’offre pas forcément la même fluidité dans toutes les scènes. Un téléviseur 4K peut aussi recevoir une image mise à l’échelle à partir d’un rendu interne moins élevé. Les tests jeu par jeu, avec les réglages et la cadence réellement observée, seront plus éclairants qu’une simple mention de la 4K.

Les 21 % donnent donc une raison de regarder les annonces de compatibilité sur Steam. Pour choisir une machine de salon, l’information décisive sera de savoir comment tournent les jeux de sa propre bibliothèque et lesquels les studios ont effectivement optimisés.