Xbox Series X et S : jusqu’à 16 % de mieux sur les calculs graphiques, selon les essais

Microsoft propose aux studios Xbox un nouveau compilateur capable de rendre certains calculs graphiques moins coûteux. Le constructeur rapporte des améliorations de 2 à 16 % dans ses premières évaluations sur Xbox Series X et Series S. Ces chiffres décrivent des essais de l’outil dans différents projets. Pour savoir si un jeu précis en profite, il faudra des mesures sur une version qui l’utilise.

Pourquoi changer de compilateur peut faire gagner du temps à la console

Les shaders sont des programmes que la puce graphique exécute pour calculer, par exemple, l’éclairage d’une scène, les ombres ou l’aspect d’une surface. Le compilateur convertit le code des studios en instructions comprises par la console. Une traduction plus efficace peut réduire le temps passé sur certaines opérations sans changer la scène affichée.

Microsoft décrit dans les nouveautés de son kit de développement Xbox un outil expérimental dérivé d’ACO, un compilateur du projet Mesa. Les studios peuvent le comparer au compilateur habituel et mesurer ce qu’il change sur leur propre moteur, aussi bien pour la compilation qu’à l’exécution.

Ce que pourraient remarquer les joueurs

Un jeu qui dépasse de justesse le temps disponible pour produire une image peut gagner en stabilité si son principal point faible se situe dans ces calculs graphiques. Un jeu qui attend surtout que le processeur simule les personnages ou la physique peut en tirer un bénéfice beaucoup plus faible. À 60 images par seconde, le budget est d’environ 16,7 millisecondes par image. Réduire une tâche parmi plusieurs aide seulement dans la mesure où elle retarde l’image finale.

Pour un titre déjà sorti, l’indice à suivre sera une note de mise à jour du studio ou une comparaison de performances sur les deux consoles. Microsoft présente ACO comme un outil destiné aux développeurs. Les joueurs n’ont aucun réglage à activer dans les menus Xbox pour obtenir ces gains expérimentaux.