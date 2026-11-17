PS5 : elle devient bruyante en jeu ? Vérifiez l’espace que lui laisse votre meuble

Si votre PS5 devient plus bruyante pendant certains jeux, le ventilateur peut simplement accélérer temporairement. Avant toute intervention, vérifiez l’installation. Sony recommande de laisser au moins 10 cm d’espace libre de chaque côté et de dégager les grilles latérales et arrière.

1. Mesurez l’espace dans le meuble

Prenez un mètre et regardez où les parois se rapprochent le plus de la console. Mesurez l’espace libre au niveau de la PS5. Vérifiez ensuite l’arrière : une paroi, un amas de câbles ou des objets posés contre les grilles peuvent gêner le passage de l’air. Si elle est enfermée dans une niche, essayez une surface stable et dégagée. Sony recommande aussi d’éviter la moquette et les matières qui laissent des fibres.

2. Rejouez la même séquence

Choisissez un jeu et un passage où le bruit devient facile à entendre. Éteignez la console, puis déplacez-la vers un emplacement plus dégagé si le meuble est trop serré. Relancez le même passage et écoutez depuis le même endroit. Notez si le bruit apparaît seulement dans le jeu, s’atténue dans les menus ou continue au repos.

Ce test aide à repérer un effet de l’emplacement. Une différence de bruit ne donne pas la température interne de la console et la comparaison dépend aussi du jeu et de la température de la pièce.

3. Retirez la poussière accessible

Éteignez complètement la PS5, attendez que le voyant s’éteigne, puis débranchez le câble d’alimentation. Sony recommande un aspirateur à faible puissance pour retirer la poussière accumulée dans les grilles ou autour d’elles. L’entretien de ces grilles peut se faire sans ouvrir le bloc d’alimentation.

Quand demander de l’aide. Si le bruit reste anormal après avoir dégagé et nettoyé les grilles, ou si la console affiche une alerte de température, arrêtez la session et consultez l’assistance PlayStation. Pour aider le diagnostic, notez le modèle, le jeu, le délai d’apparition et la présence éventuelle d’une alerte.