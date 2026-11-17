Takara Tomy Arts réunit 12 jeux Zelda dans une collection de porte-clés en forme de Triforce. Le fabricant japonais les vend en capsules à 300 yens le tirage. Le détail qui compte pour un collectionneur d’Ocarina of Time ou de Twilight Princess est le tirage aléatoire : la présence d’un motif dans la collection ne garantit pas qu’il sortira de la machine.

Quels épisodes figurent dans les capsules ?

La fiche de Takara Tomy Arts présente les pièces de la série. Les épisodes représentés couvrent plusieurs générations de consoles, du premier Zelda jusqu’à Echoes of Wisdom.

Les débuts : The Legend of Zelda, Zelda II: The Adventure of Link et A Link to the Past.

: The Legend of Zelda, Zelda II: The Adventure of Link et A Link to the Past. Des épisodes 3D devenus classiques : Ocarina of Time, Majora’s Mask, The Wind Waker, Twilight Princess et Skyward Sword.

: Ocarina of Time, Majora’s Mask, The Wind Waker, Twilight Princess et Skyward Sword. Les autres motifs de la collection : Link’s Awakening, Breath of the Wild, Tears of the Kingdom et Echoes of Wisdom.

Une précédente collection japonaise comptait six variantes. Si vous possédez déjà un porte-clés Twilight Princess, regardez les visuels des deux éditions avant d’acheter un exemplaire vendu à l’unité. Vérifiez aussi le titre inscrit sur la pièce, surtout si le vendeur présente uniquement l’ensemble des motifs dans sa première image.

Peut-on les trouver en France ?

La fiche consultée concerne le marché japonais. Une distribution officielle en France reste à confirmer. Les 300 yens correspondent au prix d’un tirage dans une machine japonaise. Pour un achat à distance, comparez le prix total livré et vérifiez si l’offre porte sur une capsule scellée, un motif identifié ou une série complète. Si vous voulez seulement Ocarina of Time, le motif déjà identifié évite de payer plusieurs tirages en espérant le trouver.