PS5 : Sony déploie une mise à jour de sécurité à deux jours de GTA 6

Sony déploie la version 26.07-14.23.00 du logiciel système de la PS5. Le téléchargement pèse environ 1,3 Go selon le relevé de Push Square. Sony annonce des correctifs de sécurité. Si votre console attend le lancement de GTA 6 dans un meuble depuis quelques semaines, vous pouvez vérifier sa version dès maintenant pour éviter de découvrir un téléchargement système au moment de jouer.

Ce que Sony indique sur la mise à jour

Les notes du logiciel système PlayStation présentent la mise à jour comme un ensemble de correctifs de sécurité. Sony ne détaille pas les problèmes corrigés dans cette note. Le téléchargement concerne le système de la console. Le préchargement de GTA 6 et les éventuels correctifs du jeu suivent leur propre calendrier.

La proximité avec le lancement de GTA 6 a alimenté des spéculations sur une version minimale requise. La note de Sony ne précise aucune exigence propre à GTA 6. Si un message s’affiche au lancement, lisez son intitulé avant de libérer de l’espace ou de relancer un téléchargement.

Depuis l’écran d’accueil, ouvrez Paramètres → Système → Logiciel système. Choisissez Mise à jour et paramètres du logiciel système, puis Mettre à jour le logiciel système. Si une version est proposée, choisissez la mise à jour via Internet et laissez la console redémarrer. Évitez de la débrancher pendant l’installation. Consultez ensuite la file des téléchargements pour vérifier séparément l’état du jeu.

Sur une connexion lente, faites la vérification suffisamment tôt pour laisser la console terminer les deux opérations. Si le système est déjà à jour, c’est dans la file des téléchargements que vous pourrez voir si le jeu, lui, a encore des données à récupérer.