Forza Horizon 6 est déjà en promo sur Xbox : quelle édition vaut le supplément ?

Le Store Xbox français affiche déjà Forza Horizon 6 à 52,49 € en édition Standard. La Deluxe est à 74,99 € et la Premium à 89,99 €. Pour choisir, regardez surtout si vous comptez jouer aux deux extensions : elles expliquent une bonne partie de l’intérêt de la Premium, qui coûte 37,50 € de plus que le jeu de base au prix relevé.

Les trois éditions au prix affiché en France

Le 17 novembre, la fiche française de l’édition Premium affichait aussi les tarifs des deux autres versions dans son comparateur. Le tableau reprend les prix affichés et le contenu de chaque édition.

Édition Prix affiché Ce qu’elle inclut Standard 52,49 € au lieu de 69,99 € Le jeu complet Deluxe 74,99 € au lieu de 99,99 € Jeu, Pass Voiture, pack de bienvenue Premium 89,99 € au lieu de 119,99 € Contenu Deluxe, deux extensions, packs Italian Passion et Time Attack, accès VIP

La Standard donne accès aux courses et à l’exploration du Japon. La Deluxe ajoute des voitures via le Pass Voiture et le pack de bienvenue pour 22,50 € de plus. Il n’y a que 15 € d’écart entre Deluxe et Premium au tarif relevé. Si les extensions vous intéressent, cet écart compte davantage que la remise en pourcentage.

Faut-il attendre le 19 novembre ?

Dans son annonce américaine du Black Friday, Xbox indique que ses offres démarrent le 19 novembre et se poursuivent jusqu’au 2 décembre, avec d’autres promotions le 23. La remise américaine de 30 % sur la Premium de Forza ne fixe aucun prix français. À ce stade, le tarif de 89,99 € est celui affiché dans la boutique française au moment du relevé. Un tarif plus bas le 19 en France reste à confirmer.

Si vous jouez déjà avec le Game Pass

La fiche Xbox du jeu distingue l’accès via le Game Pass Ultimate et le PC Game Pass du contenu vendu séparément. Si vous voulez simplement essayer les courses et explorer la carte, vérifiez d’abord si votre abonnement donne déjà accès au jeu de base. Sur console, le multijoueur en ligne nécessite une formule éligible, même si vous achetez le jeu. Côté achat, comparez le prix au panier et le contenu exact de l’édition : un pack de voitures et une extension apportent des choses différentes.