Le remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time a dépassé un million d’exemplaires physiques aux États-Unis sur sa semaine de lancement. Cela suffit à le placer en tête des ventes de jeux en boîte pour 2026 dans le pays au moment du relevé. Pour trouver un autre lancement américain ayant franchi ce seuil en physique, il faut remonter à un autre Zelda, Tears of the Kingdom, en 2023.

Le premier million en boîte depuis Tears of the Kingdom

Le chiffre vient de Mat Piscatella, analyste chez Circana, qui s’appuie sur le suivi des ventes au détail de l’institut. Sa comparaison porte sur les unités physiques vendues aux États-Unis. Elle mesure le démarrage de cette édition en magasin et chez les vendeurs suivis, avec un seuil particulièrement parlant parce que l’institut compare la même catégorie d’une sortie à l’autre.

Les achats sur le Nintendo eShop ne font pas partie de ce chiffre. Il ne permet donc pas de calculer la part des joueurs qui ont choisi une boîte plutôt qu’un téléchargement. Le rang correspond aussi au relevé disponible à la mi-novembre. Les sorties de fin d’année pourront encore déplacer le classement.

Ce que Nintendo a changé dans l’aventure de 1998

Disponible depuis le 5 novembre, l’édition Switch 2 présentée par Nintendo France reprend l’histoire de Link à deux époques, avec des graphismes repensés, une bande-son réenregistrée et des commandes modernisées. Un exemple donne une bonne idée de cette approche : on peut jouer les notes de l’ocarina avec les boutons ou fredonner les mélodies dans le micro de la console. Nintendo propose aussi des fonctions complémentaires via Zelda Notes sur téléphone.

Le chiffre américain arrive dans un contexte où Nintendo a aussi lancé une Switch 2 aux couleurs des 40 ans de la série. Pour autant, la publication de Circana ne donne ni le profil des acheteurs ni la part des ventes liée aux collectionneurs. Le succès de la boîte est mesuré. Les raisons pour lesquelles chaque joueur l’a choisie restent ouvertes.

Ce que le chiffre dit aux joueurs français

La sortie française a eu lieu le même jour sur Switch 2. Le million communiqué par Circana reste américain et ne renseigne ni sur les stocks ni sur le classement français. Pour quelqu’un qui possède déjà le jeu d’origine, l’intérêt de cette version se juge surtout sur les graphismes, la bande-son et les changements de prise en main. Le record montre qu’un remake vendu sur une seule console peut encore susciter une demande forte pour une édition physique.