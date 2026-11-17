Avec les pièces de l’Airbus H175 LEGO Technic 42145, Ngoc Nguyen a construit un poste de commandes de vol et trois petits aéronefs de types différents. Sa vidéo montre le mécanisme assemblé sur une table, avec ses leviers et ses renvois visibles. La couverture reprend un photogramme de cette démonstration.

Le cockpit devient le cœur de la construction

Dans le coffret d’origine, les pièces forment un seul hélicoptère de sauvetage. Nguyen les répartit entre trois maquettes, dont un hélicoptère miniature et deux avions, et une structure inspirée des commandes d’un cockpit. Le poste se reconnaît à son socle noir et aux leviers rouges. Les éléments de liaison restent apparents : on peut suivre la transmission des mouvements au lieu de les perdre derrière une carrosserie.

Le passage filmé par Ngoc Nguyen à partir de 17 secondes montre le poste de près. On voit le créateur manipuler les commandes et les éléments Technic bouger. La séquence permet de juger l’encombrement et l’accès aux leviers sur le modèle assemblé.

À quoi sert la référence 42145 ?

Le numéro 42145 identifie le coffret donneur. Si vous possédez déjà l’Airbus assemblé, le projet consiste à réutiliser son inventaire dans un autre montage. La vidéo présente les fonctions, elle ne fournit pas à elle seule une notice pas à pas. Avant de démonter le H175, vérifiez donc que vous disposez bien des instructions du créateur pour ce modèle alternatif. La couverture est une capture de sa vidéo du 24 octobre 2026.