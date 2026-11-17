Le catalogue de novembre est arrivé le 17 novembre en France pour les abonnés PlayStation Plus Extra et Premium. Si vous jouez encore sur PS4, la question utile est de savoir lesquels vous pouvez effectivement lancer sur votre console. Death Stranding 2 et Dragon Quest III HD-2D Remake sont indiqués sur PS5 dans la sélection de Sony, tandis qu’Atomfall est disponible sur les deux générations.

Les jeux à regarder selon votre console

Jeu Consoles Formule PS Plus Death Stranding 2: On the Beach PS5 Extra et Premium Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii PS4 et PS5 Extra et Premium Atomfall PS4 et PS5 Extra et Premium Dragon Quest III HD-2D Remake PS5 Extra et Premium Trepang2 PS5 Extra et Premium MotoGP 26 PS5 Extra et Premium Hell Let Loose PS5 Extra et Premium Cricket 26 – The Official Game of the Ashes PS4 et PS5 Extra et Premium Soul Reaver 2 PS4 et PS5 Premium Freedom Wars Remastered PS4 et PS5 Premium

Les dix jeux et leurs versions figurent dans l’annonce PlayStation. Pour retrouver le calendrier détaillé des ajouts, consultez notre liste complète du PS Plus de novembre. En France, cinq de ces dix titres sont proposés sur PS4 : trois avec Extra ou Premium, et deux réservés à Premium. Les cinq autres sont uniquement sur PS5 dans cette sélection.

Ouvrez PlayStation Plus depuis la console, puis le catalogue de jeux. Sur la fiche d’un titre disponible en plusieurs versions, vérifiez que la version sélectionnée correspond à votre console. Si le Store affiche un prix, revenez au catalogue et contrôlez votre formule et l’édition choisie. Les comptes du Royaume-Uni, des États-Unis et du Japon ont un calendrier différent pour une partie du lot. Une date lue sur un média américain ne s’applique donc pas forcément à un compte français.