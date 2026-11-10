PS Plus : Death Stranding 2 arrive avec neuf autres jeux, voici quand en profiter

Death Stranding 2: On the Beach rejoint le PS Plus Extra et Premium le 17 novembre. Sony vient d’annoncer dix ajouts au total pour ce mois de novembre, avec notamment Atomfall, Dragon Quest III HD-2D Remake et Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii. Deux de ces jeux supplémentaires restent réservés à la formule Premium.

Pour les abonnés français, le point important tient aux dates : plusieurs titres arrivent plus tard au Royaume-Uni ou aux États-Unis. Il ne faut donc pas reprendre leur calendrier à la place du nôtre. L’annonce de PlayStation fixe le 17 novembre comme date générale, hors exceptions régionales précisées.

Death Stranding 2 mène une sélection qui change vraiment de registre

La suite de Kojima Productions sera accessible dans sa version PS5. Sam part cette fois relier l’Australie au réseau chiral, dans un monde soumis aux catastrophes naturelles et à des conditions qui modifient les trajets. Construire des infrastructures, choisir son équipement et décider comment traverser un terrain restent au cœur de l’expérience. C’est donc un gros morceau pour qui souhaite une aventure au long cours.

Le reste de la sélection offre des alternatives très différentes. Atomfall privilégie l’exploration et les échanges dans une zone de quarantaine britannique. Dragon Quest III HD-2D Remake propose un jeu de rôle au tour par tour, tandis que Pirate Yakuza in Hawaii suit Goro Majima dans une aventure de pirates beaucoup plus débridée.

Jeu du catalogue Extra et Premium Version annoncée Death Stranding 2: On the Beach PS5 Atomfall PS5 et PS4 Dragon Quest III HD-2D Remake PS5 Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii PS5 et PS4 Trepang2 PS5 MotoGP 26 PS5 Hell Let Loose PS5 Cricket 26: The Official Game of the Ashes PS5 et PS4

Cette distinction entre consoles mérite d’être regardée avant tout téléchargement : un abonnement Premium ne rend pas une version PS5 jouable directement sur une PS4. Le tableau indique les versions annoncées, pas une promesse de compatibilité supplémentaire.

Deux jeux de plus avec Premium, et une confusion à éviter

Soul Reaver 2, issu de la PlayStation 2, arrive sur PS5 et PS4 dans le catalogue des classiques. Freedom Wars Remastered est également annoncé pour ces deux consoles, mais dans la sélection Premium. Ces deux ajouts ne font donc pas partie de l’offre Extra.

Cette annonce est distincte de la fermeture annoncée de l’application PS Plus pour PC. Les dix titres ne sont pas les jeux mensuels de la formule Essential : ils rejoignent des catalogues liés aux paliers supérieurs. Pour en profiter, il faut disposer de l’abonnement correspondant et que le jeu reste disponible dans ce catalogue.

Pourquoi certaines annonces parlent-elles du 24 novembre ?

Le détail des exceptions régionales explique cet écart. Pirate Yakuza arrive le 24 novembre aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Japon ; Trepang2, MotoGP 26 et Cricket 26 sont également décalés au 24 dans les deux premiers pays. À l’inverse, Hell Let Loose y débute plus tôt.

Ces décalages ne sont pas le calendrier général applicable à la France. Au lancement, vérifiez la fiche du jeu sur le PlayStation Store de votre compte français : elle permet de distinguer l’accès par abonnement d’un achat payant et de sélectionner la bonne version.

Crédit image : Kojima Productions / Sony Interactive Entertainment.