PlayStation Plus : Sony va fermer l’application PC, voici ce qui change pour les abonnés

L’application PlayStation Plus sur PC disparaîtra le 10 décembre. Sony précise ce qui s’arrête et les avantages conservés sur PS5 et PS4.

L’application PlayStation Plus sur PC fermera le 10 décembre. Sony a annoncé cette décision ce 10 novembre, au milieu de sa présentation des prochains ajouts au catalogue. Pour les abonnés qui utilisent leur ordinateur pour jouer en streaming, la conséquence est simple : ce point d’accès va disparaître.

L’arrêt ne concerne cependant pas tous les usages de PlayStation Plus. Sony indique que les abonnements et les avantages disponibles sur PS5 et PS4 ne changent pas à cause de cette fermeture.

Ce qui disparaît, c’est l’accès par l’application PC

La précision figure dans le communiqué officiel du PlayStation Blog : l’application PC de streaming PlayStation Plus ne sera plus disponible à partir du 10 décembre 2026. Les joueurs concernés doivent donc distinguer leur abonnement du logiciel qui permet d’en utiliser une partie sur ordinateur.

Ce n’est pas l’annonce d’un arrêt de PlayStation Plus, ni celle d’une suppression générale du streaming sur console. En revanche, si votre usage repose précisément sur cette application Windows, les avantages conservés sur PS5 et PS4 ne remplacent pas votre accès PC.

Comme pour les jeux qui quittent le catalogue PlayStation Plus, cette différence compte avant de prolonger une formule : un service peut conserver son catalogue tout en retirant le moyen par lequel vous y accédez.

Sony invoque une utilisation très faible

Selon l’entreprise, moins de 0,4 % des abonnés PlayStation Plus Premium éligibles utilisent cette application. Sony explique vouloir concentrer ses efforts sur les expériences employées par davantage de membres.

Ce pourcentage décrit l’utilisation de l’application parmi les membres éligibles. Il ne mesure pas la proportion de joueurs PC dans leur ensemble, ni le nombre de personnes intéressées par les jeux PlayStation sur ordinateur. Il ne permet pas davantage de calculer un nombre précis d’utilisateurs sans connaître la population retenue.

Surtout, un usage minoritaire peut rester central pour les personnes concernées. Le fait que l’application soit peu employée ne rend pas sa disparition invisible pour un abonné qui joue principalement de cette manière.

Vérifiez votre usage avant votre prochaine échéance

Sony prévoit d’informer directement les utilisateurs touchés. Si vous jouez sur ordinateur, commencez par identifier le logiciel utilisé : l’application PlayStation Plus visée ici et la lecture à distance depuis votre propre console ne désignent pas le même service. L’annonce de fermeture ne doit pas être étendue à un autre logiciel simplement parce qu’il affiche des jeux PlayStation.

Regardez ensuite ce qui justifie votre abonnement : cet accès PC, des avantages sur console, ou plusieurs usages à la fois. La décision à prendre dépend de cette réponse, pas seulement du nom de la formule.

Le communiqué ne présente pas de nouvelle application PC de remplacement, de remboursement automatique ni de procédure particulière pour les sauvegardes. Il serait donc prématuré de promettre l’un de ces éléments. Conservez les informations reçues sur votre compte et consultez-les avant la prochaine facturation : le 10 décembre est une date d’arrêt de l’application, pas une résiliation annoncée de votre abonnement.